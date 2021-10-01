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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

12 ألفا و456 إصابة كورونا نشطة في الأردن

صدى البلد

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و456 حالة حتى صباح الجمعة.

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و718 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 8 حالات وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 823 ألفاً و919 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 800 ألفا و745 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 234 مليوناً و608 آلاف و466 حالة، شفي منها 211 مليوناً و391 ألفا و973 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و798 ألفا و466 شخصا حول العالم.

 

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