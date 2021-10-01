عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ارتفاع البطالة ونقص الوقود| أزمات عديدة تضرب بريطانيا والجيش يتدخل

طوابير البنزين في
طوابير البنزين في بريطانيا

انتهى برنامج البطالة الجزئي البريطاني "فورلو" أمس، وهو البرنامج الذي ساعد في إبقاء ملايين العاملين بالقطاع الخاص، في وظائفهم خلال أزمة جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، وهو ما ينذر بأزمة اجتماعية ستضرب بريطانيا خلال الفترة المقبلة وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع مستويات المعيشة.

أنفقت الحكومة الإنجليزية عبر برنامج البطالة الجزئي فورلو، حوالي 70 مليار جنيه استرليني، وقال معهد الدراسات المالية في تقريره أمس، إن البرنامج تحمل الجزء الأكبر من رواتب الموظفين الذين أجبروا على البقاء في منازلهم خلال إجراءات الإغلاق في فترة كورونا، وهو ما ساعد في إبقاء معدل البطالة الرسمي منخفض بشكل نسبي.

الأزمات الاجتماعية المتوقعة في بريطانيا

حدد معهد الدراسات المالية المشاكل التي ستواجه بريطانيا خلال المرحلة المقبلة وهي كالتالي:

  • تحديات كبيرة في سوق العمل
  • فقدان وظائف إضافية بعد توقف برنامج البطالة الجزئي "فورلو"
  • انخفاض معدلات إعادة التوظيف للأشخاص الذين أصبحوا فائضين عن الحاجة

الفئات المتضررة في بريطانيا

يعمل حوالي أكثر من 25% من العاملين في بريطانيا، في قطاعي البناء والتصنيع، وأوضح المعهد أن هؤلاء الناس يتعرضون باستمرار مستويات معيشية متدنية في حال أصبحوا عاطلين عن العمل، مؤكدا أن أن سكان لندن والعمال الأكبر سنًا كانوا من بين أكثر المتضررين بنهاية البرنامج، في حين أن العمال في لندن يشكلون 14% من جميع الموظفين في بريطانيا.

محطات بدون وقود وصيدليات بلا أدوية.. فوضى كارثية في بريطانيا

تنفيذا لبريكست.. بريطانيا تمنع حاملي بطاقات هوية الاتحاد الأوروبي من دخول أراضيها

من جانبه قال دانيال توملينسون، الخبير الاقتصادي في مؤسسة ريزوليوشن، في تقييم منفصل لبرنامج العمالة الناقصة، إنه حاليا بعدنا أصبح العمال الأكبر سنا عرضة للعمالة الناقصة، فإن الوضع يزداد تعقيدا، كما أن خطة الحكومة الإنجليزية هي خفض إعانة البطالة بمقدار 20 جنيهاً أسبوعياً اعتباراً من الشهر المقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

اللجوء للجيش البريطاني

لدى بريطانيا حاليا عددا قياسيا من الوظائف الشاغرة، والتى وصلت لأكثر من مليون وظيفة، ويبلغ معدل البطالة حوالي 4.6%، وهو يعد انخفاض عن ذروة وباء كورونا والتى كانت قد وصلت في العام الماضي 5.2%.

وتتعرض بريطانيا حاليا لنقص في السلع في المتاجر، بجانب مشكلات إمدادات الوقود والتي تسببت في تشكل طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وذلك نتيجة عدة أزمات متراكمة من ضمنها النقص الكبير في عدد سائقي الشاحنات، وكذلك أزمة كورونا والخروج من الاتحاد الأوروبي.

ولجأت الحكومة الإنجليزية إلى الجيش البريطاني للمساعدة في تسليم الوقود بسبب النقص في عدد سائقي صهاريج الوقود، وللتخفيف من حالة الشراء بدافع الذعر.

البطالة برنامج البطالة فورلو بريطانيا الأزمات الاجتماعية كورونا

موضوعات متعلقة

محطات بدون وقود وصيدليات بلا أدوية.. فوضى كارثية في بريطانيا

اقتصاد بريطانيا ينمو بوتيرة أقوى من المتوقع في الربع الثاني

ترشيحاتنا

السديس: لا يجوز للمرأة الإبقاء على طلب الطلاق حتى لا تحرم رائحة الجنة

تحمس للمذاكرة.. نصائح مهمة للطلاب قبل بدء الدراسة

لأسباب مجهولة.. أب يخنق ابنته ويمزق جسدها بسكين في أسوان

توجيهات حكومية بـ تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات بكل حزم

حكم الهبة لأحد الأبناء.. رد حاسم من الإفتاء

مذيعة "دى إم سي" تبدل ملابسها خلال برنامجها بالاستوديو.. فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيهات حكومية بـ تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات بكل حزم

برلماني: زيادة أسعار البنزين في مصر لن تتخطى الـ 25 قرشا

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

3 إجراءات حاسمة من الحكومة تجاه الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

السجن المشدد والغرامة عقوبة مواطن فى سوهاج عثر على معبد روماني بمنزله

مرتضى منصور يخوض سباق انتخابات الزمالك

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

فيديو

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

فيديو جراف.. كيف أجهض الأمن الوطني مخططا إخوانيا استهدف إعادة نشاط التنظيم

حكم كتابة الميراث للبنات.. خلاف بين العلماء يحسمه مفتي الجمهورية

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ