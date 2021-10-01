وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكري الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة

بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال شعراوى فى نص البرقية:

يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة والتى أثبتت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أنها محل الفخر والإعزاز لكل المصريين والعالم العربى لما قدموه من دماء وتضحيات فى سبيل نهضة الوطن وحفظ وسلامة أراضيه ، فجاءت انتصارات أكتوبر المجيدة عن جدارة تامة واستحقاق صادق وحققت نصراً تاريخياً لمصر والأمة العربية.

وأضاف وزير التنمية المحلية فى البرقية: داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لمصرنا الغالية .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية.