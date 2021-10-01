الزمالك يحدد موعد سفر بعثة الفريق إلى كينيا

أكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن بعثة الفريق ستسافر إلى كينيا استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري على ثلاث مراحل.

وأوضح الرملاوي أن الوفد الأول سيسافر يوم 10 أكتوبر ويضم كل من أحمد إبراهيم إداري شؤون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، وسيسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، على أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون السفر مبكرا إلى كينيا كي يتأقلم اللاعبون على الأجواء وأرضية الملعب قبل المباراة.