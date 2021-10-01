عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يومهم العالمي.. 5 أخطاء شائعة تجنبها عند التعامل مع المسنين

أخطاء تجنب ارتكابها
أخطاء تجنب ارتكابها عند رعاية المسنين

يحتفي العالم كل بـ اليوم العالمي للمسنين في الأول من أكتوبر، وذلك للتذكير بأهمية المسنين في المجتمع وضرورة تلبية احتياجاتها الخاصة ورعايتها، ونجد أن المسنين هم اجدادنا وابائنا، لذا فهم يستحقون منا المزيد من التقدير والإهتمام .



أخطاء تجنب ارتكابها عند رعاية المسنين



ويمكن تجنب العديد من الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها مقدمو الرعاية أثناء رعاية والديهم أو أجدادهم المسنين، من خلال السطور التالية سنقوم بتوضيح أبرز الأخطاء المتكررة التي يمكنها أن تسبب لهم في الشعور بالضيق، وفقا لما نشر في موقع lifeline، ومن أبرزها :

1- طلب المساعدة :
يتوقع كبار السن أن من يساعدونهم على علم بكل ما يريدونه، لذا يشعرون بالضيق عندما تقوم بأمر مختلف عما يريدون ، لذا يمكنك مناقشتهم فيما يحبون ان يفعلوه، او الاطعمة التي يفضلونها، والكميات التي تتناسب مع احتياجاتهم.

2-- المنزل :
وقد يتوقع المسنين أن تحترم خصوصياتهم وذكرياتهم التي قاموا بجمعها خلال سنوات والمرتبطة بالمنزل الذي اختاروه، لذا يفضل عدم تغيير المنزل او جعلهم ينتقلون كثير من مكان لأخر، وذلك لأن هذا الأمر يشعرهم بالضيق والخوف من تغيير أماكن سكنهم.

 

أخطاء تجنب ارتكابها عند رعاية المسنين



3- تجنب العبث بالممتلكات الشخصية :
ووجود المسنين معك في نفس المنزل العديد من الفوضى الخاصة بهم، وإن قمت بالعبث بها فقد يشعرهم هذا بالضيق، لذا عليكم بتجنب العبث في ممتلكاتهم قبل سؤالهم ومعرفة رغبتهم في ترتيب ممتلكاتهم ام لا .

4- عدم الاستعداد :
رعاية الوالدين المسنين لا تتطلب فقط الصبر والقوة ؛ يتطلب أيضًا تنظيمًا وتخطيطًا دقيقا، و يمكن أن يساعد الاستعداد في تسهيل التعامل مع مواقف معينة كـ الاحتفاظ بقائمة الأدوية في محفظتك أو تخزين ملف طبي في مكان يسهل الوصول إليه يمكن أن يكون منقذًا للحياة في حالة الطوارئ الطبية.

5- الرعاية الذاتية :
ويعتبر بقاء صحتك البدنية والعاطفية والعقلية أمر مهم أيضًا؛ حيث تتيح الاستعانة بأشخاص يقومون برعاية كبار السن في حال غيابك عن البيت أمر مهم، بالإضافة إلى أنه يتيح لك الفرصة القيام برحلة أسبوعية.

المسنين رعاية المسنين اليوم العالمي للمسنين المساعدة الرعاية الذاتية

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي لكبار السن.. "الصحة": سلوكيات للوقاية من المشاكل الصحية

في اليوم العالمي للمسنين.. الطرق الصحيحة للتعامل معهم

في اليوم العالمي للمسنين.. 6 نصائح تجنب كبار السن مشاكل خطيرة

في اليوم العالمي لها.. كيف تستخدمى القهوة فى عمل المهلبية

ترشيحاتنا

إعلامي عراقي يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم..والفنانة ترد

أحمد العطار: فتح أسواق جديدة العامين الماضيين زاد الصادرات الزراعية |فيديو

اتصدمت.. نبيل الحلفاوي يعلق على استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

في يومهم العالمي.. 5 أخطاء شائعة تجنبها عند التعامل مع المسنين

فيسبوك يوضح ميزة مكالمات جديدة تجمع بين ماسنجر و انستجرام

ولاية أمريكية تفرض على طلاب المدارس تلقي لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

غواصة إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية الجزائرية.. ورد عاجل من الجيش

رغم عودة فتحي.. محمد صلاح يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام ليبيا|خاص

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

قرار مشبوه| إبراهيم سعيد يهاجم كيروش بعد استبعاد أفشة وشريف من لقاء ليبيا

مش من حق حد يسألني| إبراهيم فايق يواجه كيروش بشأن أفشة وشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالًا بذكرى ميلاده.. كيف أصبح جورج ويا أكبر لاعب فى مباراة دولية؟

في اليوم العالمي للمسنين.. الطرق الصحيحة للتعامل معهم

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

فيديو

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

فيديو جراف.. كيف أجهض الأمن الوطني مخططا إخوانيا استهدف إعادة نشاط التنظيم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ