في يومهم العالمي.. 5 أخطاء شائعة تجنبها عند التعامل مع المسنين

يحتفي العالم كل بـ اليوم العالمي للمسنين في الأول من أكتوبر، وذلك للتذكير بأهمية المسنين في المجتمع وضرورة تلبية احتياجاتها الخاصة ورعايتها، ونجد أن المسنين هم اجدادنا وابائنا، لذا فهم يستحقون منا المزيد من التقدير والإهتمام .





أخطاء تجنب ارتكابها عند رعاية المسنين





ويمكن تجنب العديد من الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها مقدمو الرعاية أثناء رعاية والديهم أو أجدادهم المسنين، من خلال السطور التالية سنقوم بتوضيح أبرز الأخطاء المتكررة التي يمكنها أن تسبب لهم في الشعور بالضيق، وفقا لما نشر في موقع lifeline، ومن أبرزها :



1- طلب المساعدة :

يتوقع كبار السن أن من يساعدونهم على علم بكل ما يريدونه، لذا يشعرون بالضيق عندما تقوم بأمر مختلف عما يريدون ، لذا يمكنك مناقشتهم فيما يحبون ان يفعلوه، او الاطعمة التي يفضلونها، والكميات التي تتناسب مع احتياجاتهم.



2-- المنزل :

وقد يتوقع المسنين أن تحترم خصوصياتهم وذكرياتهم التي قاموا بجمعها خلال سنوات والمرتبطة بالمنزل الذي اختاروه، لذا يفضل عدم تغيير المنزل او جعلهم ينتقلون كثير من مكان لأخر، وذلك لأن هذا الأمر يشعرهم بالضيق والخوف من تغيير أماكن سكنهم.

أخطاء تجنب ارتكابها عند رعاية المسنين





3- تجنب العبث بالممتلكات الشخصية :

ووجود المسنين معك في نفس المنزل العديد من الفوضى الخاصة بهم، وإن قمت بالعبث بها فقد يشعرهم هذا بالضيق، لذا عليكم بتجنب العبث في ممتلكاتهم قبل سؤالهم ومعرفة رغبتهم في ترتيب ممتلكاتهم ام لا .



4- عدم الاستعداد :

رعاية الوالدين المسنين لا تتطلب فقط الصبر والقوة ؛ يتطلب أيضًا تنظيمًا وتخطيطًا دقيقا، و يمكن أن يساعد الاستعداد في تسهيل التعامل مع مواقف معينة كـ الاحتفاظ بقائمة الأدوية في محفظتك أو تخزين ملف طبي في مكان يسهل الوصول إليه يمكن أن يكون منقذًا للحياة في حالة الطوارئ الطبية.



5- الرعاية الذاتية :

ويعتبر بقاء صحتك البدنية والعاطفية والعقلية أمر مهم أيضًا؛ حيث تتيح الاستعانة بأشخاص يقومون برعاية كبار السن في حال غيابك عن البيت أمر مهم، بالإضافة إلى أنه يتيح لك الفرصة القيام برحلة أسبوعية.