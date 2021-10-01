بيراميدز مرفوض.. تفاصيل رحيل ناصر ماهر إلى نادي فيوتشر

وافق النادي الأهلي على بيع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى ناديه الجديد.

وودع ناصر ماهر جماهير الأهلي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: «اليوم أعلن رحيلي عن النادي الأهلي يعلم الله انني لم أدخر جهدًا أو نقطة عرق في سبيل خدمة النادي الاهلي أشكر الجمهور السند الحقيقي واشكر زملائي، وأتمني لهم التوفيق وللفريق في ما هو قادم».

تفاصيل رحيل ناصر ماهر

ونجحت إدارة النادي الأهلي في إقناع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تغيير وجهته بعد التلويح بنقله إلي قائمة الانتظار، ووافق بشكل نهائي علي الرحيل إلى فيوتشر الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.

ودارت مفاوضات مكثفة بين اللاعب ووكيله مع أمير توفيق أخطرهم فيها الاخير بأن لجنة التخطيط بالأهلي ترفض انتقال ناصر ماهر إلي بيراميدز مهما كان الأمر في ظل رفض الأخير التفاوض على ضم إبراهيم عادل للقلعة الحمراء.

وقال توفيق للاعب إنهم لن يفرضوا عليه ناديا بعينه ولديه عروض كثيرة يختار منها بعيدا عن بيراميدز وإذا لم يوافق فسوف يتم نقله إلى قائمة الانتظار مع منحه كل مستحقاته، وبعد هذا التطور وافق اللاعب علي الانتقال إلى فيوتشر ليكون بجوار سداسي الأهلي مروان محسن انتقال حر وسعد سمير ومصطفى البدري وفارس طارق وكريم نيدفيد ومحمد عبدالمنعم بنظام الإعارة.