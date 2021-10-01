شركة أفرولاند توضح دورها في مشروع مستقبل مصر الزراعي.. فيديو

كشف محمد حسين، مدير المبيعات بشركة أفرولاند لإستصلاح الأراضي وإدارة المشروع، تفاصيل مستقبل مصر الزراعي.



وقال محمد حسين، خلال استضافته ببرنامج "البوصلة"، تقديم الإعلامية "منال سعيد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد2"، إن شركة أفرولاند، تقدم تيسيرات كبيرة، للشباب فيما يخص المجال الزراعى.



وأضاف أن مشروع مستقبل مصر الزراعي هو مشروع قومي يعمل على سد الفجوة الغذائية في مصر، وهو جزء من مشروع الدلتا الذي يتم تنفيذه حاليا بزراعة 2.5 مليون فدان، لافتا: "تم زراعية 500 ألف فدان كمرحلة أولى من المشروع".



وأشار: "لنا دور فعال في المشروع القومي الذي تتجه إليه الدولة، ونعمل بناءا على خبراتنا في مجال استثمار الأراضي وقمنا بعمل دراسات الجدوى اللازمة للمشاركة في المشروع".



وتابع: "أطلقنا مبادرة داخل مشروع مستقبل مصر وهو الزراعات التعاقدية، وهو عقد بين الشركة والمستثمر، يضمن للمستثمر أن يشارك في مشروع كبير ويضمن له الدخل الآمن"، مشيرا: "قيمة الاستثمار خمسين ألف جنيه للفدان، خلال الدورة زراعية الواحدة مدتها 6 أشهر، والعائد يصل إلى 20% في خلال 6 أشهر بناءا على دراسات الجدوى".