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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقيقى من أعضاء القضاء .. الرئيس السيسى للقضاة : أنا مش بعيد عنكم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه   الرئيس عبد الفتاح السيسى   ، الشكر والتقدير لقضاة مصر معقبا “ أنا مش بعيد عنكم وكان لى الشرف أن يكون شقيقى ضمن أعضاء القضاء لافتا إلى أنه تعلم منه الكثير والمسار التى تتطلبه العدالة فى مصر وذلك منذ أكثر من أربعين عاما أو أكثر” .

وأضاف " السيسى " ، خلال كلمته باحتفالية   يوم القضاء المصرى   ، أنه عندما تولى المسئولية كان ذلك امتداد  لفهم واعتقاد لديه هو احترام القضاء واستقلاله وعدم التدخل فى شئونه .

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عدم التدخل فى أحكام القضاء قاعدة ذهبية لا يستطيع أن يحيد عنها  .


ووجه  " السيسى " ، خلال كلمته بإحتفالية يوم القضاء المصرى   ، رسالة لقضاة مصر قائلا " انتم مش هتسمحولى أساسا انى اتدخل وانا هحترم ده ولن أتدخل فى أحكام القضاء وانتم تتحملون المسئولية أمام الله فى أحكامكم ومليش دور فى المكان ده لأن  الدور هنا للقضاء طبقا لدولة القانون العزيزة بقضائها وقوانينها وتنفيذه   "

 

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