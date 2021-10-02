عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية، ترصد مسار الـ عاصفة شاهين التي ستؤثر على عدة مناطق بالخليج العربي وخاصة سلطنة عمان.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك”، حول العاصفة شاهين، أنه لأول مرة في التاريخ يكون مسار عاصفة استوائية داخل منطقة الخليج العربي وتؤثر اليوم، علي سلطنة عمان، ويتمد تأثيرها غدًا على دولة الإمارات المتحدة، حيث تكون مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط رياح.

العاصفة شاهين

وقالت هيئة الأرصاد، إن عاصفة شاهين بدأت في التكون خلال الأيام الماضية بالقرب من الساحل الهندي وأخذت مسارها بمحاذاة الساحل حتي وصلت الي مدخل الخليج العربي؛ واليوم سوف تصدم باليابسة خاصة الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عمان بعد وصولها الي إعصار من الدرجة الأولى.

من جانبه أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أنه عاصفة شاهين لن تؤثر على ناحية من نواحي الجمهورية أو حتى الحدود أو السواحل المصرية، نافيا ما يتردد حول ذلك من تأثر البلاد خلال الساعات القادمة بسبب هذا الإعصار.

عاصفة شاهين

وأوضح محمود شاهين، في تصريحات لـ “صدى البلد”، اليوم السبت، إن عاصفة شاهين مسارها بدأ من المحيط الهندي وأثرت على غرب باكستان، وسوف تؤثر اليوم على عمان، ويمتد تأثيرها غدا إلى دولة الإمارات العربية، وقد تتأثر أيضا مناطق شرق المملكة العربية السعودية خلال الساعات القادمة بهذا الإعصار.

أمطار على مناطق بالقاهرة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد نشرت صباح اليوم، السبت، صورا من الأقمار الصناعية، ترصد وجود السحب المنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية للبلاد وتحديدا، فوق ( الأسكندرية ومطروح وسيدي عبدالرحمن وواحة سيوة وبعض مناطق من القاهرة الكبرى).

وقالت هيئة الأرصاد الجوية،إنه من المتوقع اليوم السبت، خلال طقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة عَلى السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا، فيما تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم وغدا، الأحد، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، يكون معتدل الحرارة على السواحل الغربية حارا على جنوب الصعيد.

ويكون طقس اليوم وغدا، لطيفا ليلا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على باقي الانحاء.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم وغدا، هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والغربية ومناطق بالوجه البحري على فترات متقطعة على مدار طقس اليوم وغدا، الأحد.