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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في أسعار شيري اريزو 5 موديل 2022.. تفاصيل

تغيرات في اسعار شيري
تغيرات في اسعار شيري اريزو 5 موديل 2022

ارتفعت القيمة التسويقية الخاصة بالسيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة تتراوح بين 1000 جنيه إلى 2000 جنيه.

مواصفات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

 

وتعتمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 على محرك رباعي الإسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 114 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 7 سرعات وآخر يدوي الأداء خماسي النقلات.

بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 من الوقود بنسبة تصل إلى 7 لترات عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم/ساعة، ومن خلال الامكانيات الفنية المقدمة تستطيع السيارة أن تنطلق من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية.

ودعمت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات مثل فرامل abs، وفرامل ebd، وairbags للحماية، بالاضافة إلى مرايات كهربائية جانبية، وقدرات أعلى تجهيزا وتشمل مستشعرات ركن وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4572 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1825 مم، و 1482 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تسع لـ 340 لتر.

أسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

 

الفئة الأولى مانيوال M/T موديل 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 179.900 ألف جنيه بدلاً من 178.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية A/T BL أوتوماتيك موديل 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 199.900 ألف جنيه بدلاً من 197.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة H/L أوتوماتيك موديل 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 213.900 ألف جنيه بدلاً من 211.900 ألف جنيه.

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