أخبار الأهلي | "شريف" و"قفشة" فى كأس العرب.. وعروض عربية تنهال علي موسيماني

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

استدعاء محمد شريف وأفشة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العرب

أرسل أمس الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني القائمة المبدئية للاعبين إلى الاتحاد العربي لكرة القدم والذي سيتم اختيار القائمة النهائية من بينها .

أول رد فعل من السولية عقب إعلان قائمة المنتخب في كأس العرب

أعرب عمرو السولية نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بـ انضمامه لقائمة المنتخب في بطولة كأس العرب.

رد فعل غاضب من نجم الأهلي عقب تجاهل كيروش له في قائمة المنتخب بكأس العرب

أعرب أحمد عبدالقادر نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن استياءه عقب إعلان كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب عن قائمة الفراعنة في بطولة كأس العرب.

عروض عربية.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من رحيل موسيماني

كشفت الإعلامي محمود بدراوي عبر قناة “اون تايم سبورت”، عن موقف مجلس إدارة النادي الأهلي من التجديد لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب انتهاء موسم من عقده في أكتوبر الحالي.