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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كمال ابو رية : اوقفنا الجزء الثاني من سوق العصر بسبب ضعف الورق

صدى البلد

قال الفنان كمال أبو رية ان تجربة الحلقات القصيرة في الدراما هي تجربة جيدة.

و أضاف أبو رية خلال لقاءه مع الاعلامى  عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، انا كنت محرج جدا  و انا اقوم بعمل فيديو تيك توم مع نور إيهاب في مسلسل ورا كل بابا ( حكاية قلب مفتوح) ودي اول مرة اخوض تلك التجربة .

و تابع انه اول مرة اعمل مع الفنانة فيدرا و حصل هارمونى رائع بيننا في التمثيل و هي فنانة كبيرة .

و نفى أبورية انه سيقوم بتقديم جزء ثان من مسلسل سوق العصر مع الفنان احمد عبد العزيز ، واوضح انه بالفعل كان هناك فكرة ولكنها توقفت بسبب ضعف الورق.

هنادى مهنا تتحدث عن كواليس مشاركتها فى حكاية كدبة كبيرة من مسلسل"ورا كل باب"

أحمد زاهر يروج لحكاية كدبة كبيرة من مسلسل ورا كل باب

حكاية قلب مفتوح تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج تامر مرسي ، وتدور أحدثها حول النتائج المرتبة على أستخدام مواقع التواصل الإجتماعى بشكل مبالغ فيه


حكاية قلب مفتوح من بطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدي رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدي.
 

واحد من الناس هنادي مهنا عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي مسلسل ورا كل باب الفنان أحمد عبد العزيز كدبة كبيرة

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