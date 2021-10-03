علي نفقتهم الخاصة.. تفاصيل مشاركة 3 مصارعين مصريين في بطولة العالم

قال اللواء عصام نوار، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، تفاصيل مشاركة 3 مصارعين في بطولة العالم بالنرويج على نفقتهم الخاصة.

وتابع نوار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:" وجد 3 مصريين يشاركون في بطولة العالم للمصارعة للنرويج، على نفقتهم الخاصة وهم سمر حمزة، والتي لم يحالفها الحظ في الأولمبيات، ويوسف حميدة، مصري ولكن معه الجنسية الأمريكية وحاصل على بطولة العالم، وتمكنا من منحة الجنسية المصرية وطلب أنه يشارك، وكذلك اللاعب مصطفى النمر.

وأشار إلي أن اللاعبين لديهم شركات راعي وهي التي تدفع لهم مصاريف السفر، لافتا إلي أن الوزارة لم تدخر جهدًا ولكن هذه الأموال غير كافية لكي تصنع بطل عالمي لا بد أن تصرف أموالا كثيرة جدًا قد تصل لملايين وبالتالي لولا أن جيناتنا الوراثية تساعدنا في فترة الإعداد والبطولات وبالتالي نستطيع تحقيق بطولات.

ولفت إلي أن وزارة الشباب والرياضة أصبحت تتعامل الآن مع شركات الرعاية بشكل مباشر وأصبحت المصاريف بشكل قانوني.