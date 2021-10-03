يمتلك عرضا ضخما.. تعرف على شروط موسيماني لتجديد عقده مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تلقى عرضاً من جانب الوحدة الإماراتي تصل قيمته إلى ٥ ملايين دولار.

وأشار فاروق عبر برنامج البريمو بقناة ten، إلى أن زوجة موسيماني ومديرة أعماله بدأت تسويقه في الخليج.

وأكد أن موسيماني وضع عدة شروط لتجديد عقده مع الأهلي على رأسها زيادة راتبه السنوي بجانب إلغاء عقوبة الإدارة ضده بعد خسارة بطولة كأس السوبر ووضع شرط جزائي يسمح له بالرحيل.

موسيماني يعود إلى القاهرة اليوم لقيادة تدريبات الأهلي استعداداً للحرس الوطني

في سياق آخر، يعود بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة فجر اليوم، الأحد، قادماً من بلاده جنوب أفريقيا بعد ان قضي أجازة قصيرة هناك.

ومن المقرر أن يقود موسيماني مران الفريق االيوم ، عقب الراحة السلبية التي منحها للاعبيه لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الغابة الودية والتي فاز فيها بسبعة أهداف نظيفة.

وكان موسيماني، قد منح لاعبية راحة لمدة ثلاثة أيام عقب خوض مباراة ودية أمام الغابة، والتي فاز فيها بسبعة أهداف نظيفة.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي والتي ستقام بالنيجر في 16 أكتوبر.