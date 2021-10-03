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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بايدن يعين وسيطاً بين إسرائيل ولبنان لحل نزاع الحدود البحرية بشرق المتوسط

صدى البلد

قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن مبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة، عاموس هوكشتين، سيكون الوسيط الجديد بين لبنان وإسرائيل في نزاع حول الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

وهوكشتين أحد أقرب المقربين من الرئيس الأمريكي جو بايدن وعمل معه لسنوات عديدة، وأشار الموقع إلى أن تعيين هوكشتين  كوسيط يرفع من أهمية هذا الصراع المستمر، ويشير إلى أنه يمثل أولوية أعلى لإدارة بايدن.

وأضاف الموقع أن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين يأملون أن تخلق الحكومة الجديدة في لبنان وأزمة الطاقة والاقتصاد في البلاد حافزًا للبنانيين للتحرك بشأن هذه القضية.

وتابع أن المحادثات محاولة لحل الخلاف حول التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط. يمكن أن تصل الإيرادات المعرضة للخطر إلى عشرات المليارات من الدولارات.

 

كانت هناك اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي قبالة سواحل كلا البلدين على مدى العقد الماضي، وأدى النزاع الحدودي إلى توقف التنقيب عن الغاز في منطقة جذبت اهتمام شركات الطاقة الأمريكية.

كانت المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي بدأت في أكتوبر 2020 هي أول مفاوضات سياسية مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين منذ 30 عامًا، لكنها توقفت بعد عدة جولات.

ويحل هوكشتين محل الدبلوماسي المحترف جون ديروشر، الذي تم تعيينه وسيطًا للولايات المتحدة خلال إدارة ترامب. تم تعيين ديروشر قائمًا بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في قطر.

وأكد الموقع أن عاموس سيستأنف دوره كوسيط أميركي في محادثات الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية ، التي عقدها خلال إدارة أوباما. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لأكسيوس إنه يتطلع إلى البناء على العمل القوي الذي قام به السفير جون ديروشر خلال العام الماضي.


وصرح مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" بأنه من المتوقع أن يصل هوكشتين في أول زيارة له إلى لبنان وإسرائيل خلال شهر أكتوبر.

بايدن إسرائيل لبنان عاموس أوكشتين الحدود البحرية

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