قمة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. اليوم

يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي، لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي.

كان فريق ليفربول سقط في فخ التعادل 3 - 3، مع برينتفورد، في الجولة الماضية.

وخاض ليفربول 6 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي حتى الآن، فاز في 4 لقاء وتعادل في مواجهتين.

ويفقد كلوب لخدمات نجمي الفريق تياجو ألكانتارا وألكسندر أرنولد، عن مواجهة مانشستر سيتي، بسبب الإصابة.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: “ ألسكندر أرنولد وتياجو ألكانتارا يقومان بعمل جيد للتعافي من الإصابة، لكنهما لن يتواجدان أمام مانشستر سيتي”.

تابع: "أتوقع عودة أرنولد وألكانتارا، للمشاركة مع ليفربول عقب انتهاء فترة التوقف الدولي".

وأشار كلوب: "لدينا فريقا جيدا لذلك، لا يزال لدينا حلول أخرى، وعلينا استخدامها خلال الفترة المقبلة".

على الجانب الآخر يطمح فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا لخطف الثلاث نقاط، من ليفربول، واقتناص صدارة الدوري الإنجليزي.

ولعب مانشستر سيتي مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 4 مباريات، وتعادل في لقاء، وخسر آخر.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول ومانشستر سيتي، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، وانتهت بفوز السماوي 4 -1.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي:

يحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، خلف تشيلسي المتصدر بـ 16 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز السادس بـ 13 نقطة.