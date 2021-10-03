بسبب إعصار شاهين.. تحذير من الإمارات لـ مواطنيها في سلطنة عمان

إعصار شاهين

وجهت سفارة دولة الإمارات في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الأحد، تحذيرا لجميع المواطنين المتواجدين في السلطنة وحثتهم على أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة بشأن الحالة المدارية للإعصار شاهين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، قالت السفارة الإماراتية إنه بإمكان المواطنين وذويهم الراغبين بالعودة الى الدولة إجراء فحص PCR عند الوصول.

وكان المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الإماراتية قد أكد، أمس السبت، أن الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية شاهين.

ورجحت الهيئة تأثر الجهات الساحلية الشرقية للبلاد من الحالة المدارية شاهين بدءا من غد الأحد، واستمرار الاعصار حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، تأجيل وإعادة جدولة جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار المداري شاهين.

وقالت هيئة مطارات عُمان، اليوم الأحد، إنه تم إعادة جدولة كل الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب إعصار شاهين.

كما أكدت الأرصاد الجوية العمانية، اليوم الأحد، أن سرعة الرياح المصاحبة لإعصار شاهين غير مسبوقة.

وقال رئيس التنبؤات في هيئة الطيران العمانية لشبكة "العربية" إن الأمطار الغزيرة ستستمر بسبب "شاهين"، مؤكدا أن مسار الإعصار "شاهين" غير اعتيادي.

وحذر رئيس التنبؤات في هيئة الطيران العمانية من أن الأمطار ستصل إلى الدول المجاورة للسلطنة.

وأوصى المركز العماني لإدارة الحالات الطارئة، اليوم الأحد، بإخلاء مناطق من العاصمة مسقط ومحافظة الظاهرة نظرا لغزارة الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وقال المركز العماني للطوارئ: "أخلينا منطقة القرم التجارية وبعض ولايات الظاهرة بسبب الإعصار"

وأعلن الحساب الرسمي للأرصاد الجوّية العُمانيّة، استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة وأجزاء من محافظة الداخلية ضمن التأثيرات المباشرة للحالة المدارية.

وهطلت أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة مسقط وأجزاء من محافظتي جنوب الباطنة والداخلية مع اقتراب الإعصار المداري شاهين باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة.