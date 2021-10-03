تحقيقات استمرت 5 سنوات .. تفاصيل استرداد مصر لتمثالين من بلجيكا |شاهد

كشف شعبان عبد الجواد ، المشرف على الإدارة العامة للأثار المستردة بوزارة السياحة والأثار ، عن تفاصيل استعادة تمثالين من بلجيكا .

وقال شعبان عبد الجواد ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، إن هناك متابعة دائمة لأثار مصر التي تعرض بالخارج خلال صالات البيع والمزادات ، أو البيع المباشر على شبكة المعلومات الدولية ، مشيرا إلى أن قصة التمثلين تعود لعام 2016 عندما عرضتهم بلجيكا في أحد دور العرض .

وتابع شعبان عبد الجواد ، أنه تم التواصل مع مكتب التعاون الدولي وارسال طلب مساعدة قضائية للسلطات البلجيكية ، واستمرت التحقيقات حوالي 5 سنوات ، موضحا أن عملية استرداد الاثار هي عملية معقدة وصعبة .

وأشار " عبد الجواد " ، إلى أن مصر حريصة على استراد اثارها من الدول الخارجية ، وكل شهر تنجح الدولة في استرداد قطع أثرية ، أو وقف تهريب بعض القطع الأثرية .

وأوضحأنها المرة الأولى التي تسترد فيها مصر قطع أثرية من دولة بلجيكا ، كما أنها تعد من الدول التي من الصعب ارجاعها للقطع الاثرية ، ولكن القيادة المصرية نجحت في استردادهم .

واسترسل : مصر استردت منذ عام 2014 أكثر من 29 ألف قطعة أثرية ؛ مما جعل مصر المصدر الرئيسي لكثير من الدول في عودة الأثار المهربة .