لهذا السبب حديقة الميرلاند تعاني الإهمال.. والبحوث الزراعية ترد

قال الدكتور عادل الغندور ، خبير الزهور ونباتات الزينة وأستاذ سابق بمركز البحوث الزراعية ، إن قصر البارون أنشأه المهندس البارون إمبان فى حى مصر الجديدة وكان أول مستثمر يستثمر فى صحراء مصر وكان القصر مبنياً بنظام بيئى منظم وكان جزءًا من حديقة الميرلاند وقتئذ التى كان أجزاء منها مخصصة لسباق الخيل حيث تعد جزءاً من التراث و ثروة قومية للدولة المصرية.



وأضاف " الغندور " ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الإهمال الذى يحدث لحديقة الميرلاند يعد جريمة خاصة أنها عانت فترة كبيرة من التدهور والذى يعود لأزمة التوسع وتدشين المبانى حيث كانت مبنية على أساس عمارات لا تزيد عن 4 طوابق وأصبحت تعج الآن بتشييد أبراج وتعانى من الاختناق .



وأكد أن حديقة الميرلاند قيمة تاريخية كبيرة وتراث لمصر العريق ومن اهم المعالم التاريخية والثقافية المميزة لحى مصر الجديدة مطالبا بعودة رونقها من جديد ومعالجة آثار الإهمال الذى أصبحت تعانيه .