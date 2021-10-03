محافظ كفر الشيخ يوجه بتوزيع 13 سيارة كسح مياه ونقل قمامة|صور

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوزيع الدفعة الثالثة من سيارات نقل القمامة سعة 5 طن، على مجالس المدن، عددها 10 سيارات ليكون إجمالي ما تم توفيره حتى الآن لمراكز المدن 23 سيارة من الخطة الاستثمارية، بالإضافة ل 3 سيارات الكسح.

جاء لك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، ومحمود زهران، مدير عام جهاز النظافة بكفر الشيخ، وأيسر بكير، مدير الإدارة العامة للشئون المالية، لسيارات نقل القمامة وسيارات الكسح.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة حرصت على توفير سيارات نقل القمامة بكافة حمولتها، مشيراً إلى استلام 10 سيارات حمولة كل منها 5 طن كدفعة ثالثة، لنقل القمامة من الشوارع والأحياء ، من خلال الخطة الاستثمارية، لدعم منظومة النظافة بالمدن والمراكز، لرفع التراكمات من مراكز ومدن المحافظة إلى المقالب العمومية، ليصل عدد السيارات التي تسلمتها المحافظة خلال 3 دفعات، 23 سيارة حمولة 5 طن، بالإضافة إلى 3 سيارات كسح مياه، ضمن استعدادات المحافظة لفصل الشتاء.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار حملات النظافة بالمدن والقرى، مشدداً بمتابعة رؤساء المدن والأحياء أعمال النظافة في الفترات الثلاثة وخاصة الصباحية والمسائية، ومنه تراكم القمامة في الشوارع، حرصا على سلامة المواطنين، والظهور بمظهر حضاري، لا يؤذي المارة من أهالينا بمدن ومراكز المحافظة، مناشداً المواطنين بإلقاء القمامة في الصناديق الخاصة بالقمامة، حرصا على نظافة الأحياء والشوارع، وحرصا على صحتهم.

FB_IMG_1633251469969

FB_IMG_1633251460838

FB_IMG_1633251456648

FB_IMG_1633251452645

FB_IMG_1633251449905

FB_IMG_1633251444384