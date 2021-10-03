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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرار عاجل من محافظ مطروح بشأن واقعة تبديل جثتين

ام الرضا بائعة الجرائد
ام الرضا بائعة الجرائد

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إحالة واقعة استبدال جثة لشخص من مطروح بأخرى من الإسماعيلية، إلى النيابتين العامة والإدارية بمطروح.

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كما قرر محافظ مطروح، إخطار فرع الرقابة الإدارية بمطروح وذلك بناء عما أسفرت عنه نتائج تحقيقات إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.



وأكد أنه لن يتم التهاون مع أى تقصير أو أهمال مع محاسبة جميع المقصرين وتوقيع العقوبات والجزاءات الرادعة.

 

كان محافظ مطروح تابع التقرير المفصل من إدارة التفتيش المالى والإدارى ومراجعته مع مدير الصحة ومدير مستشفى النجيلة عن واقعة استبدال جثة بأخرى مقرراً إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية لإستكمال التحقيقات، وتم التوجيه لمدير الصحة بمطروح بمراجعة إجراءات وأسلوب  العمل الإدارى  والطبى بجميع المستشفيات.

 

وترجع وقائع القصة إلى وفاة الحاجة شلبية أو أم رضا كما يعرفها الجميع بائعة الجرائد والتى تم تحويلها إلى مستشفى النجيلة وبعد دخولها المستشفى توفيت.

 

وعندما ذهب أحد أبنائها اليوم واستلم جثمانها من المستشفي أراد أن يلقى النظرة الأخيرة على وجه أمه  قبل دفنها وكانت الكارثة فور كشف الكفن وجدها جثة لسيدة أخرى.

 

ورجع ابنها للنجيلة لتسليمهم الجثمان واستلام جثمان والدته إلا أنه اكتشف أن والدته تم نقل جثمانها إلى الاسماعيلة بدل جثمان أخرى.

 

وتم الاتصال بأهل سيدة الإسماعيلية بالتنسيق والقيادات الأمنية وتم الاتفاق علي إعادة كل سيدة إلى مقر إقامتها مرة أخرى.

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