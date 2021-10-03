التنمية الحضارية: نقل 2096 أسرة من عزبة أبو قرن لـ كومباوند "معا"

هدفنا تحسين حياة المواطن..

قال المهندس خالد صديق، رئيس جهاز التنمية الحضارية، إنه تم نقل مواطني عزبة أبو قرن غير الآمنة إلي كمبوند مدينة “معا”.

وتابع “صديق”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رشا مجدي مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "منطقة أبو قرن كانت لا تليق بوضع المواطن، وهدفنا تحسين حياة المواطن".

وأوضح رئيس جهاز التنمية الحضارية "نقلنا 2096 أسرة من عزبة أبو قرن بمصر القديمة لمدينة معا وتم تسليهم شقق مفروشة جاهزة من كافة النواحي، ممازحا "ناقص بس مسحوق الغسيل".

وأكمل خالد صديق:" يوميا نقوم بنقل أهالي عزبة أبو قرن والمستهدف نقلهم هم 4 آلاف أسرة".

وأشار إلى أن كل محافظات مصر بها عشوائيات ولكن أكبرها هي القاهرة والجيزة.