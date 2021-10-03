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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحصين نصف مليون رأس من الأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة

حملات التحصين
حملات التحصين

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي بدأت يوم 18 سبتمبر الماضي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.


أوضح التقرير أنه تم تحصين 503 ألف و40 رأس ماشية بينهم 410 ألف و188 رأس أغنام، 92 ألف و852 رأس ماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، حتى 30 سبتمبر 2021.

 

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وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

الزراعة اغنام راس ماشية وزارة الزراعة ماعز للخدمات البيطرية رئيس الهيئة طاعون المجترات

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