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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي بسبب ارتفاع أعداد كورونا.. فيديو

كورونا
كورونا

قالت نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة ، إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا لم تؤثر علي بدء الدراسة حتي الأن ونتابع نتائج الإصابات أسبوعيا ، مؤكدة أن وزيرة الصحة تتابع الوضع الوبائي جيدا .

وأضافت نهي عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، ان  الوزارة تعمل علي متابعة متحورات كورونا في الموجة الرابعة وفي متابعة المتحورات الأشد انتشارا ، مؤكدة أن الفرد المصاب الأن يمكنه نقل العدوي إلي اربع أو خمس أشخاص .

واوضحت نهي عاصم ، أن  الموجة الرابعة ستكون اسرع من الموجات السابقة في ارتفاع وانخفاض الإصابات بالفيروس ، لافتة إلي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

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