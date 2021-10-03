الصحة تكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي بسبب ارتفاع أعداد كورونا.. فيديو

قالت نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة ، إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا لم تؤثر علي بدء الدراسة حتي الأن ونتابع نتائج الإصابات أسبوعيا ، مؤكدة أن وزيرة الصحة تتابع الوضع الوبائي جيدا .

وأضافت نهي عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، ان الوزارة تعمل علي متابعة متحورات كورونا في الموجة الرابعة وفي متابعة المتحورات الأشد انتشارا ، مؤكدة أن الفرد المصاب الأن يمكنه نقل العدوي إلي اربع أو خمس أشخاص .

واوضحت نهي عاصم ، أن الموجة الرابعة ستكون اسرع من الموجات السابقة في ارتفاع وانخفاض الإصابات بالفيروس ، لافتة إلي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.