بتورته واتوة.. مستشفى الإبراهيمية يحتفل بعيد ميلاد أصغر مريض كلى

احتفل الفريق الطبي بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفي الابراهيمية المركزي- في حضور مدير إدارة الكلي بالمديرية، ومدير المستشفي، وممثلون عن المجتمع المدنى- بعيد ميلاد أصغر مريض غسيل كلوي بالوحدة، والذي يعاني من شلل أطفال.

وجرى تقديم كرسي كهربائي متحرك له، لمساعدته على الحركة والتواصل مع الاخرين.

جاء ذلك، في لفتة إنسانية، وسط جو من السعادة والسرور، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمشاركة المرضى مناسباتهم السعيدة، وتقديم الدعم النفسى لهم.

كما تم الاحتفال أيضا بعيد ميلاد بعض المرضي بالوحدة الكلى بالمستشفى.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمدير إدارة الكلي بالمديرية، ومدير المستشفى، وجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذه الاحتفالية، علي هذه اللفتة الطيبة، ولإدخال السرور والبهجة في نفوس المرضي.

IMG-20211003-WA0014

IMG-20211003-WA0013