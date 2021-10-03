حقيقة المجاملات في إختيارات لاعبو منتخب مصر..وائل جمعة يوضح

كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر، آخر إستعدادت منتخب مصر للمباراة القادمة أمام المنتخب الليبي.

وتابع جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" كيروش يتعامل بكل جدية وتركيز من أجل نجاح مهمته مع منتخب مصر".

وتابع وائل جمعة:" بدأنا المرحلة الثانية لمنتخب مصر إستعدادا لمباراة ليبيا، مردفا:"اللاعب أحمد حجازى إنضم اليوم ".

وأوضح وائل جمعة:" محمد صلاح سينضم لمعسكر المنتخب المصري بعد غد، مردفا:" اللاعبون يستجيبون بشكل جيد مع كيروش في التدريبات".

وأكمل:" اختيار اللاعبين للمنتخب يتم وفقا لكل مرحلة، مرددا:" أقسم بالله العظيم لا مجاملات في اختيار اللاعبين للمنتخب المصري".