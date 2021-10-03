وكالة الفضاء المصرية: هدفنا وضع أم الدنيا في مكان لائق بالخريطة الفضائية العالمية..فيديو

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن معمل البيئة الفضائية أول معمل من نوعه في مصر.

وأضاف "القوصي"، خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، ببرنامج الصدى"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، : "بدأنا صحوة في الاهتمام بمجال الفضاء منذ عام 2014"، لافتا: “نعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لبرنامج الفضاء الوطني".

وأشار الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية،: "نعمل على زيادة الوعي الفضائي في المجتمع المصري"، مؤكدا: "هدفنا وضع مصر في مكان لائق على الخريطة الفضائية العالمية".

يونيو 2022.. وكالة الفضاء المصرية تطلق قمرين صناعيين

قال الدكتور محمد عفيفي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الهدف الأساسي لإنشاء وكالة الفضاء المصرية هو بناء الأنظمة الفضائية بمصر وتوطين صناعة الفضاء بها ، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك الهدف يتم العمل فى بناء كوادر فنية وطنية تعمل فى مجال الفضاء، وبالتالي يتم الإتجاه للمدارس والجامعات من أجل تكوين القاعدة المتخصصة فى هذا المجال.



وأضاف محمد عفيفي خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي": “نأمل أن يكون هناك قانون فضائي مصر، وبالفعل تم وضعه من قبل الوكالة وسيتم عرضه الشهر القادم بمجلس النواب”، موضحا أنه يتم العمل على استكشاف الفضاء من خلال المشاريع، وذلك من أجل بناء أنظمة فضائية.



وتابع أنه فى عام 2019 تم إطلاق قمرين بخبرة وطنية مصرية بنسبة 100%، لافتا إلى أنه فى يونيو للعام القادم سيتم إطلاق قمرين صناعيين، واحد منهم بالمشاركة مع جامعة بنها، حيث يعد أول قمر صناعي يطلق بمشاركة جامعة مصرية.



وأشار إلى أنه سيتم إطلاق قمر آخر بنهاية العام، وهو أكبر حجما، وأنه سيتم إطلاق قمر رابع بالتعاون مع الصين.