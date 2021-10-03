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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمن تؤؤل شارة قيادة منتخب مصر؟.. وائل جمعة يحسم الجدل

صدى البلد

أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر، أن أحمد فتحي تقبل قرار كيروش بمنح شارة القيادة لصلاح، وتم الاتفاق على عدم فتح الموضوع مرة أخرى.

وتابع جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" طباعات كيروش عن اللاعبين جيدة، خاصة في ظل استجابتهم لتعليماته، مردفا:"كيروش كشاف ويكفي أنه صاحب اكتشاف كريستيانو رونالدو، يجب أن نثق في اختياراته".

وأشاد جمعة بهدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي قائلا:"وصل إلى مكان يليق بمجهوده، وفخر لمنتخب مصر وجود لاعب عالمي مثل محمد صلاح"، مشيرا إلى أن كيروش اتخذ قراره منذ اللحظة الأولى بمنح شارة القيادة لصلاح.

وأكمل:"كيروش مدرب عالمي، ومصر لم تتعاقد معه كي نملي عليه رغباتنا، لا نريد الحملات المنظمة ضد كيروش".

قناة صدي البلد برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى محمد صلاح منتخب مصر

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