أخبار السيارات| سيارة مرسيدس "أنتيكة" وراء بطولة هذا الفيلم.. سعر ومواصفات سوزوكي اسبريسو موديل 2021 في مصر.. الأسعار الجديدة لـ شيفروليه كابتيفا 2021

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تعتبر النسخة اسبريسو موديل 2021 واحدة من أصغر السيارات تواجدًا داخل السوق المصري، والتي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالصانع الياباني العريق سوزوكي، حيث تقدم السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات، والتي تضم حزمة من المواصفات الفنية إلى جانب عناصر الحماية والامان وبعض المواصفات الخاصة بالرفاهية والتحكم.



تقدم شركة سوزوكي اليابانية باقة من الإصدارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري للسيارت، مثل فئة الهاتشباك الشهيرة، و فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وايضا فئة السيدان والتي تضم النسخة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021، حيث يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات، مع خيارات أخرى تتعلق بمنظومة ناقل الحركة.

منذ زمن بعيد تحديدًا في زمن الاحتلال الإنجليزي لمصر، كان يتخذ بعضًا من الشباب الغير مسؤول والذي يبحث عن توافر المال بيديه دون الكد في عمل ما يغنيه عن البطالة، فيتجهون لمصادقة الأجانب وخدمتهم كدليل إرشاد هنا في مصر مقابل بعضًا من المال، ومازالت هذه القصة منتشرة بين بعض من فئة الشباب حتى وقتنا هذا مما أثار فضول المخرج والمؤلف زكي فطين عبد الوهاب للدخول في أزقة هؤلاء الشباب ومعرفة أسباب اتجاهاتهم هذه من خلال تناولها في فيلمه السينمائي " رومانتيكا ".

شهدت النسخة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 ارتفاع بالقيمة السعرية داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 2000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

تنتمي السيارة شيفروليه كابتيفا إلى فئة السيارت الرياضية متعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، والتي تقدم داخل السوق المصري للسيارت عبر 4 فئات من التجهيزات، وشهدت هذه النسخة حالة من الارتفاع بالقيمة السعرية لجميع الفئات بنسبة قدرت بـ 5000 جنيه.

تعتبر السيارة هيونداي النترا HD واحدة من اشهر الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان داخل السوق المصري، حيث شهدت موديلات 2022 من هذه النسخة حالة من الارتفاع بالقيمة التسوقية الخاصة بها، والتي قدرت بنسبة بلغت 2000 جنيه.