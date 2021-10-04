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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة لـ هيونداي النترا HD موديل 2022 .. تفاصيل

زيادة جديدة لـ هيونداي
زيادة جديدة لـ هيونداي النترا HD موديل 2022

تعتبر السيارة هيونداي النترا HD واحدة من اشهر الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان داخل السوق المصري، حيث شهدت موديلات 2022 من هذه النسخة حالة من الارتفاع بالقيمة التسوقية الخاصة بها، والتي قدرت بنسبة بلغت 2000 جنيه.

مواصفات و تجهيزات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022

 

تنطلق السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.3 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تستمد اوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات، حيث زودت بمحرك 1600 سي سي 4 سليندر، قادر على انتاج 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

دعمت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 بالعديد من وسائل الحماية والامان باختلاف الفئات المطروحة ومنها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروين الخاص بالمكابح EBD، و عدد 2 من الوسائد الهوائية الخاص بالمقاعد الامامية، ومرايات كهربائية، وقفل مركزي للاربعة ابواب، و نوافذ كهربائية، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، بينما ترتكز على جنوط تتراوح بين 15 إلى 16 بوصة.

الاسعار الجديدة لـ هيونداي النترا HD موديل 2022

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GL TINTED GLASS 2022 محرك 1600 CC بسعر 248.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GL / SR / TINTED GLASS 2022 محرك 1600  CC بسعر 255.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2022 GL /  DAB / ABS / TINTED GLASS محرك 1600 CC بسعر 268.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل HIGHLINE TINTED GLASS  2022 محرك 1600 CC بسعر 272.900 جنيه.

هيونداي النترا هيونداي إلنترا HD موديل 2022 النترا HD موديل 2022

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