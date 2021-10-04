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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس لص لاتهامه بسرقة الشقق بأسلوب التسلق بالبساتين

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس لص 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق.

وكانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه .

وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب .

كما تم بإرشاده ضبط الأجهزة المستولى عليها بمسكنه والمشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ، كما أضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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