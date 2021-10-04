إنقاذ غزة يبدأ من القاهرة.. أول اجتماع لأقاليم حماس بـ4 ملفات رئيسية

أعلنت أمس حركة حماس أن وفدا من الحركة، بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، توجه إلى القاهرة لبحث العلاقات الثنائية مع الأشقاء فى مصر وتطويرها بما يخدم مصالح الشعب الفلسطينى.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، إن المباحثات تتضمن ملفات تتعلق بتحسين الأوضاع الإنسانية وتخفيف الحصار الإسرائيلى على القطاع وإعادة الإعمار، وأكد أهمية الدور المصرى والاستعجال فى الخطوات التي تخفف من الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة .

4 ملفات رئيسية للقاء

وفي هذا الصدد قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن اجتماع حركة حماس في القاهرة برئاسة إسماعيل هنية، يدور حول أربعة ملفات رئيسية وهما: ملف خاص بمشروع الإعمار والتهدئة وتبادل الأثري، وملف الأخير خاص بتثبيت حالة الهدنة إلى أطول مدة ممكنة.

وأوضح فهمي في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن المشكلة لم تكن في طرح الملفات الأربعة، ولكن حماس تطرح إمكانية تبادل الأسري، وأدخلت حماس مروان البرغوثي والـ 6 أسري الذين تم هروبهم وعودتهم الى سجن جلبوع، والأمر الآخر أن إسرائيل تتحدث إلى هدنة طويلة الامد الي 5 سنوات.

حماس تريد التهدئة كاملة

وتابع: «وبالإضافة أن هناك جزءا في الزيارة يتعلق بمشروع الإعمار، لأن حماس تريد التهدئة كاملة، وبالتالي إسرائيل ليس لديها مشكلة في استمرار التهدئة، أما عن الجانب المصري فطرحت فكرة هيئة الإعمار الدولية».

الهدف من الزيارة

وأضاف فهمي «أن الهدف من زيارة إسماعيل هنية إلى القاهرة، تحريك المشهد السياسي في قطاع غزة، وأيضا التمهيد لاستئناف عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي منعاً لإعطاء اسرائيل تواجد شاركين».

أول اجتماع لأقاليم حماس في القاهرة

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن «القاهرة تتحرك في مساحات كبيرة، ويبذل فيها الوفد المصري جهودا جبارة لتقريب وجهات النظر، معقبا: لأول مرة أقاليم حماس تجتمع في القاهرة، والهدف من ذلك أن يكون هناك توافقات ستجري في الملفات الأخرى».

دور مصري تاريخي

اختتم قائلا: «إسرائيل حريصة ومتابعة ومراقبة فيما سيجري، معقبا: اعتقد سيكون هناك نتائج مبشرة في الملفات الأربعة التي تم طرحها سابقا، والقاهرة حوارها ايضا ممتد مع حركة فتح وسيكون هناك دور مهم لبداية الحديث عن فكرة المصالحة، وهذا دور مصر التاريخي في حل القضية الفلسطينية خاصة بعد لقاء القاهرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وقبلها لقاء القمة الثلاثية الذي جميع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك عبد الله ملك الأردن».