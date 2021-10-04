عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

إنقاذ غزة يبدأ من القاهرة.. أول اجتماع لأقاليم حماس بـ4 ملفات رئيسية

مصر تستضيف اجتماع
مصر تستضيف اجتماع حماس

أعلنت أمس حركة حماس أن وفدا من الحركة، بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، توجه إلى القاهرة لبحث العلاقات الثنائية مع الأشقاء فى مصر وتطويرها بما يخدم مصالح الشعب الفلسطينى.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، إن المباحثات تتضمن ملفات تتعلق بتحسين الأوضاع الإنسانية وتخفيف الحصار الإسرائيلى على القطاع وإعادة الإعمار، وأكد أهمية الدور المصرى والاستعجال فى الخطوات التي تخفف من الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة .

4 ملفات رئيسية للقاء 

وفي هذا الصدد قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن اجتماع حركة حماس في القاهرة برئاسة إسماعيل هنية،  يدور حول أربعة ملفات رئيسية وهما: ملف خاص بمشروع الإعمار والتهدئة وتبادل الأثري، وملف الأخير خاص بتثبيت حالة الهدنة إلى أطول مدة ممكنة.

وأوضح فهمي في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن المشكلة لم تكن في طرح الملفات الأربعة، ولكن حماس تطرح إمكانية تبادل الأسري، وأدخلت حماس مروان البرغوثي والـ 6 أسري الذين تم هروبهم وعودتهم الى سجن جلبوع، والأمر الآخر أن إسرائيل تتحدث إلى هدنة طويلة الامد الي 5 سنوات.

حماس تريد التهدئة كاملة 

وتابع: «وبالإضافة أن هناك جزءا في الزيارة يتعلق بمشروع الإعمار، لأن حماس تريد التهدئة كاملة، وبالتالي إسرائيل ليس لديها مشكلة في استمرار التهدئة، أما عن الجانب المصري فطرحت فكرة هيئة الإعمار الدولية».

txt

حماس تكشف حقيقة إتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

txt

بعد طلب حماس..بيان عاجل من إسرائيل بشأن الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين

الهدف من الزيارة 

وأضاف فهمي «أن الهدف من زيارة إسماعيل هنية إلى القاهرة، تحريك المشهد السياسي في قطاع غزة، وأيضا التمهيد لاستئناف عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي منعاً لإعطاء اسرائيل تواجد شاركين».

أول اجتماع لأقاليم حماس في القاهرة 

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن «القاهرة تتحرك في مساحات كبيرة، ويبذل فيها الوفد المصري جهودا جبارة لتقريب وجهات النظر، معقبا: لأول مرة أقاليم حماس تجتمع في القاهرة، والهدف من ذلك أن يكون هناك توافقات ستجري في الملفات الأخرى».

دور مصري تاريخي 

اختتم قائلا: «إسرائيل حريصة ومتابعة ومراقبة فيما سيجري، معقبا: اعتقد سيكون هناك نتائج مبشرة في الملفات الأربعة التي تم طرحها سابقا، والقاهرة حوارها ايضا ممتد مع حركة فتح وسيكون هناك دور مهم لبداية الحديث عن فكرة المصالحة، وهذا دور مصر التاريخي في حل القضية الفلسطينية خاصة بعد لقاء القاهرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وقبلها لقاء القمة الثلاثية الذي جميع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك عبد الله ملك الأردن».

حماس إسماعيل هنية القاهرة إسرائيل غزة السيسي محمود عباس الملك عبد الله

موضوعات متعلقة

حماس تكشف حقيقة إتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

بعد طلب حماس..بيان عاجل من إسرائيل بشأن الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين

ترشيحاتنا

بعد هدفه الرائع في مانشستر سيتي.. رسالة تحدي من محمد صلاح

الملا يستقبل وزير الطاقة والمياه اللبناني والوفد المرافق

القوات المسلحة تنظم معرضا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة احتفالات أكتوبر

إنقاذ غزة يبدأ من القاهرة.. أول اجتماع لأقاليم حماس بـ4 ملفات رئيسية

احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر.. فتح المتاحف العسكرية مجانًا للجماهير

توقف الدراسة صعب.. وزيرة الصحة: 70% من العاملين بوزارة التعليم تلقوا لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

أساء للنبي محمد فمات محروقا| نهاية مأساوية لرسام الكاريكاتير السويدي لارس فليكس

الصحة: 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر هدية من الحكومة الأمريكية لمصر

770 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 -10-2021

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

حكاية السهرة.. لماذا أشعلت "يا ناسيني" نار الغيرة في قلب كوكب الشرق؟

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

فيديو

حركات استعراضية بالموتوسيكلات بمحور شينزو أبي بمدينة نصر.. فيديو

بعد إعلان بيع شقة فاتن حمامة .. أشهر الفنانين سكان عمارة ليبون

فيديو جراف|انهيار جبلي.. مشاهد مدمرة للعاصفة شاهين على سلطنة عمان

الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

المزيد

ساحة رأي

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ