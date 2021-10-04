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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شكري عن الأزمة الليبية: هدفنا القضاء على التنظيمات الإرهابية ودعم استقرار إفريقيا بأكملها

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية المصري

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن مصر وروسيا تعملان على عودة التبادل التجاري إلى مستوياته، لأنه تأثر بالتأكيد من جائحة كورونا، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات.

 

وأضاف سامح شكري ، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، قائلاً: "بحثنا بعض الموضوعات الإقليمية، وأهمية العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لتعزيز حل الدولتين، ورعاية كل السُبل للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية".

 

وتابع وزير الخارجية المصري قائلاً: "سوف نستمر في التنسيق الوثيق حول هذا الأمر، بما في ذلك موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية ، التي تطلع مصر بالدور الرئيس تجاهها، من أجل تحقيق وحدة الصف الفلسطيني، وإمكانياته على الوفاء في تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني".

 

وأردف سامح شكري: "كذلك تناولنا الحفاظ على استقرار ووحدة الأراضي الليبية والتفعيل الكامل لخارطة الطريق، التي أٌقرت من خلال اجتماع منتدى الحوار الوطني الليبي وأهمية عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 من ديسمبر القادم، والعمل على وقف إطلاق النار، وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية".

 

وأكد وزير الخارجية المصري: "سوف نستمر في توفير كل الرعاية والدعم لتحقيق هذه الأهداف، بحيث تستعيد المؤسسات الليبية صلاحيتها الكاملة، والحفاظ على سيادة الأراضي الليبية وتحافظ على الاستقرار والأمن، والقضاء التام على التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من الأراضي الليبية ملاذ لها للتأثير على استقرار ليبيا واستقرار دول الجوار، واستقرار منطقة الساحل والصحراء بل وأفريقيا بأكملها .. هذا خطر داهم وهناك ضرورة للتعاون والتنسيق سواء على المستوى الثنائي المصري والروسي، أو على المستوى الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهددنا جميعاً".

شكري الازمة الليبية وزير الخارجية المصري التنظيمات الإرهابية المصالحة الوطنية الفلسطينية

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