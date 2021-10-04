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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن | هاجر أحمد تستكمل تصوير "إلا أنا" رغم إصابتها بكورونا.. ومحمد العدل دفاعا عن مروان بابلو: "ارحموا نفسكم"

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

بعد اعتذار شاب جدبد .. تطورات أزمة مروان بابلو ونقابة الموسيقيين

تصدر اسم الرابر مروان بابلو مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية ، وذلك بعد أزمة حفلته الأخيرة وقرار نقابة المهن الموسيقية بمنع التعامل معه.

ونرصد فى السطور التالية تطورات أزمة مروان بابلو .. 

 

بداية أزمة مروان بابلو
 

أحيا مروان بابلو حفلا غنائيا مساء الجمعة الماضية بمركز المنارة بالتجمع، الخميس وشاركه الحفل الرابر الفلسطينى شاب جديد .

وأثار الرابر الفلسطيني حالة من الجدل بعد تغييره لبعض كلمات ابتهال “مولاى” للنقشبندى ما دفع البعض لانتقاده بشدة.

 

صبحى: أطالب المهن التمثيلية بإيقاف ورش التمثيل وإلهام شاهين جريئة.. فيديو

افتتح النجم محمد صبحي مسرحيته الجديدة "نجوم الظهر" مساء أمس بمسرحه بمدينة سنبل كعرض خاص للصحافة والإعلام. 

وعقد الفنان محمد صبحى مؤتمرا صحفيا عقب عرض المسرحية، ونرصد فى السطور التالية أبرز تصريحات محمد صبحى .. 

محمد صبحى يكشف عن حقيقة تقديم جزء جديد من مسلسل ونيس

 

قال الفنان محمد صبحى من خلال المؤتمر الصحفى لمسرحية “نجوم الظهر” إن سبب توقف أجزاء مسلسل ونيس هو تعاقده على أربع أجزاء مع وزير الإعلام السابق أنس الفقي فترة الثورة عام 2011.

وأضاف محمد صبحى انه قام بتصوير جزئين السابع والثامن وتوقف التصوير بسبب الثورة ولا يوجد حاليا أى معلومات عن الأجزاء الباقية ". 

 

رقص وغناء.. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل شقيق حميد الشاعرى

احتفل الفنان حميد الشاعرى بحفل زفاف ابن شقيقه مساء امس داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

 

وأحيا الحفل الفنان تامر حسنى وسط حضور الأصدقاء والأقارب،  وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغنياته المحببة لدى جمهوره والتي تفاعل معها الحضور.

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل الزفاف ولعل من برزهم يسرا، درة، أحمد زاهر ، ، مصطفى قمر، حكيم، هشام عباس. 

 

بعد إعتزالها السوشيال ميديا.. مى عز الدين تبهر متابعهيا بأحدث ظهور لها

شاكرت الفنان مى عز الدين ، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع انستجرام، بعد فترة كبيرة من اعتزالها للسوشيال ميديا . 

 

وظهرت مى عز الدين ، بإطلالة رقيقة اعتمدت فيها على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الهادئ.
 

 

رغم إصابتها بـ كورونا .. هاجر أحمد تستكمل تصوير إلا أنا |تفاصيل

أثارت الفنانة هاجر أحمد اهتماما كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما شاركت متابعيها صورة من داخل المستشفى وتطالب بالدعاء إثر إصابتها بفيروس كورونا. 

 

وترددت أخبار عن استكمال هاجر احمد تصوير مشاهدها بمسلسل “ إلا انا” رغم اصابتها بفيروس كورونا ما أثار جدلا كبيرا بين متابعيها.

وكشف مصطفى العوضى المشرف العام على انتاج مسلسل “الا انا ”وفقا لتصريحات “ET بالعربى” أن هاجر قالت إنها مريضة منذ حوالي 10 أيام وطالبها بإرسال فحص  الـ "pcr" من أجل مخاطبة قناة "dmc" ولكنها لم تفعل.

 

آخرهم اليسا وإلهام شاهين .. أبرز المبادرات الإنسانية لـ نجوم الفن

لنجوم الفن وجوه كثيرة، أحد أهم هذه الوجوه هو مشاركتهم فى مبادرات إنسانية، تساهم بشكل كبير فى تحسين صورتهم أمام جمهورهم من جهة، وتحقق هدفا ساميا من أهداف الفن وهو المساهمة في تثقيف الناس وتوعيتهم بأهمية العمل الإنساني والتطوعي، وكانت آخر هذه المبادرات ، مباردةالفنانة اللبنانية اليسا للتعوعية بشأن سرطان الثدى .

 

ونرصد فى السطور التالية أبرز التفاصيل .. 

 

اليسا 

 

نشرت المطربة إليسا ، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل تويتر تدعم فيها مصابى سرطان الثدى، كما أعلنت أنها بصدد اطلاق مبادرة لمساعدة مصابى سرطان الثدى.

 

وقال إليسا : “متل كل سنة بشهر تشرين الأول، منخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي، وللتوعية اللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة. ولأنو الظروف الاقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص، رح إعلن قريبا عن مبادرة بهالإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها... تابعونى”.

 

وحرصت إليسا على دعم النساء اللبنانيات اللاتى يعانين من الاصابة بسرطان الثدى نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها لبنان بشكل عام. 

 

محمد العدل دفاعا عن مروان بابلو: ارحموا نفسكم

 

دافع المنتج محمد العدل عن مروان بابلو عبر حسابه بموقع فيسبوك . 

وكتبت محمد العدل:" اغنية لها مؤلف وملحن ليست نصا مقدسا عايزين نص فى القانون جديد ازدراء ابتهالات ". 

واضاف محمد العدل :" مولاى انى بابك ليست آية قرآنية ولا حديث نبوى ارحموا نفسكم وارحمونا". 


وتابع محمد العدل :"ملحوظة : مروان ماقالش حاجة .. ده صاحبه اللى قال له مروان انى ببابك.. ماقالوش مولاى... قال مروان ". 

ازمة مروان بابلو النجم محمد صبحي شاب جديد الفنان حميد الشاعري محمد العدل حميد الشاعرى الفنان تامر حسني تامر حسني

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