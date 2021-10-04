عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة البرلمان تناقش قانون المالية الموحد.. نائب الوزير: تطبيقا لتوصيات الجهات الدولية

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية. 

و عرض أبو عيش ملامح وفلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد، موضحا أنه كان هناك ضرورة لتعديل القانون لمواكبة التطورات فى نظم المالية العامة على مستوى العالم والميكنة والتوقيع الإلكترونى، بالإضافة إلى استحداث عدد من الآليات المالية الحديثة، مشيرا إلى أن التحرك تم فى ضوء التوصيات الصادرة من الجهات الدولية والممارسات المتعلقة بالشفافية والإفصاح. 

وقال نائب وزير المالية أنه تم عقد أكثر من 60 اجتماع بالوزارة واللجان المختصة للخروج بمشروع القانون، وأنه من أبرز أهداف مشروع القانون التحول إلى نظام البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة، والمرونة من خلال الحفاظ على المخصصات المالية للموازنة والتصدى لظاهرة "حرق الموازنة"، وتقنين التحصيل والدفع غير النقدى. 

و اكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، أن مشروع القانون تم إعداده بالشراكة مع خبراء صندوق النقد الدولى، كما أنه يضمن التأهيل الدائم للعاملين بقطاع الحسابات بكافة وحدات الجهاز الإدارى والحكم المحلى والهيئات الاقتصادية. 

و لفت محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، إلى أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يهدف إلى مواكبة المعايير الدولية فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على موارد الدولة وترشيد النفقات.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قانون المالية العامة الموحد الحكومة نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة صندوق النقد الدولى

ترشيحاتنا

العسومي يهنئ الدكتورة مشيرة خطاب باختيارها رئيسا لمجلس حقوق الإنسان

بسبب تحرك الصين العسكري في تايوان.. واشنطن تحذر وتتوعد بكين

قبل المولد النبوي.. ضبط 385 كيلو حلوى فاسدة في سوهاج

جمبري بالكوكايين.. عصابة تلجأ لحيلة "جهنمية" لتهريب شحنة مخدرات بـ 40 مليون يورو

أخبار البرلمان| "النواب" يحيل قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة لمجلس الدولة.. والموافقة علي تشكيل "القومي لحقوق الإنسان"

صراع التنظيم والحركة.. مقتل 8 عناصر من "داعش" برصاص طالبان في كابول | فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خصم 50 % من مرتب الموظفين في هذه الحالات.. تعرف عليها

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

مصرع مدرب قيادة دراجات شهير فى حادث بـ صحراوى أسوان - القاهرة

التنمية المحلية : قريبا حظر دخول موظفي الدولة غير المطعمين ضد كورونا

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

وزيرة الصحة: مصر تشهد أقل عدد وفيات خلال الموجة الرابعة.. ومفيش تأجيل للدراسة

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

فيديو

رئيس أكاديمية الفنون في حوار لـ صدى البلد: السيسي أعاد للمرأة مكانتها واهتمامه بالفن لا يمكن إغفاله

فيديو جراف| أخفوا المخدرات في ملابسهم.. نجل شاروخان في ورطة

بعد التجديد له.. تعرف على راتب علي معلول في الأهلي "فيديو"

حركات استعراضية بالموتوسيكلات بمحور شينزو أبي بمدينة نصر.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ