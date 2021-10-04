استشاري سمنة يكشف أفضل طرق إنقاص الوزن والتجميل بالليزر

قال الدكتور ماجد زيتون، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، إنه وضع بروتوكول طبي ونظام غذائي لفقدان الوزن، موضحا أنه ما يقدمه لمريض السمنة هو روشتة طبية على هيئة غذاء.

وأضاف ماجد زيتون في حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج "أنا والطبيب“ المذاع على قناة ”صدى البلد 2": "أوفر نظام غذائي متكامل ومتوازن، اهتم بصحة من يرغب في فقدان الوزن مع الحفاظ على نضارة البشرة".

اقرأ ايضا

أخصائي التغذية العلاجية تكشف عن مراحل مهمة لكورس التخسيس

وتابع ماجد زيتون: "أقوم بإضافة عناصر غذائية كثيرة من أجل فقدان الوزن والحفاظ على نضارة الوجه والقضاء على إحساس الفرد بالاكتئاب أثناء الاستمرار على النظام الغذائي ".





واستطرد ماجد زيتون: "مريض السمنة يجلس في قفص من الدهون ويعاني من اكتئاب وعدم الثقة بالنفس، وأنا اتعامل مع المرضى بسلسلة ناجحة من الأنظمة الغذائية التي تمتاز بالجودة المرتفعة، إضافة إلى استخدام أنواع معينة من الأدوية التي تقلل معدل الشهية لدى الفرد".