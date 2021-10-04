بعد وفاة الرسام الدنماركي.. خالد الجندي: وعد يتحقق بعد 1443 عاما.. فيديو

كشف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن الدروس والرسائل المستفادة من احتراق الرسام الدنماركي لارش فيلكس داخل سياراته اليوم، قائلاً: " ما حدث دليل على صدق وعد الله تعالى لنا ولنبيه حين قال :" إنا كفيناك المستهزئين"، وأيضاً:" أليس الله بكافٍ عبده"، وقوله جل وعلا:" أليس الله بعزيز ذي انتقام".

لا تستهينوا بدعوة مسلم

وقال الجندي خلال لقائه "لعلهم يفقهون"، مخاطباً الدول والمنظمات التي خرجت تدافع عما فعله فيلكس باسم الحرية وغيرها:" لا تستهينوا بدعاء مظلوم ولا دعوة مليار و400 ألف مسلم ممن غضبوا لنبيهم وممن استهانوا بالإساءة إلى المقدسات والرموز الدينية"، مشدداً:" أراد الله تعالى أن يجمع هذا اللعين بين نارين نار الدنيا ونار الآخرة، فلو كان قتله أحد من المسلمين لكانت طامة كبرى واتهام للمسلمين بالإرهاب لكن هل يستطيع هؤلاء الآن أن يشيروا إلى عدالة السماء بالإرهاب".

وشدد الجندي على أن مكانة النبي محفوظة في السماء والأرض وهذا درس لكل من يستهزأ بمقام النبي ويتجاوز حدوده فسيناله من عقاب الله وعذابه ما يكافيء تطاوله على سيد ولد آدم، مختتماً بالقول:" هنيأ لنا بالنصرة الطيبة".

أعظم هدية للرسول

ووصف الجندي احتراق الرسام الدنماركي بـ نصر الله الذي أتى كأعظم هدية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده العطرة، مشيراً إلى أنه تحقق وعد الله لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال "ويشف صدور قوم مؤمنين".

وأشار الجندي خلال حلقته ببرنامج " لعلهم يفقهون" إلى أن ما حدث أعظم هدية للرسول الكريم في هذه الذكرى الطيبة المباركة ذكرى مولده العطره أن انتقم ممن تطاول على مقامه ونزلت عدالة السماء وقوة الله تبارك وتعالى على هذا الرسام الدنماركي الذي تطاول على الرسول بهذه الرسوم المسيئة التي تسببت في حزن وكرب لكل مسلم غيور على رسوله الكريم، وكنا ندعوا الله أن ينزل عقوبته وانتقامه ولكن من غير المزيد من ضحايا المسلمين أو أن يصابوا.

وتابع:" كنا نقول اللهم بقدرتك أنت وهاهو الله قد انتقم لكل مسلم في شخص هذا الرسام الرجل اللعين الذي تطاول على الرسول رغم حراسته الخاصة لكن هيهات أن يحمونه من انتقام الله ليموت محترقا متفحما".