عودة فيسبوك وانستجرام وواتسآب للعمل من جديد بعد ساعات من الإنقطاع

عادت منصات التواصل الإجتماعي الأشهر فى العالم ماسنجر وانستجرام وواتسآب، بعد انقطاع دام لساعات متواصلة بسبب عطل مفاجئ، عزل المليارات حول العالم تماماً عن بعضهم البعض.

ثم توقف تطبيق سيجنال الشهير للمراسلات الفوريةو انضمامه للقائمة، كذلك منصة “سناب شات”، وحتي منصة" تيك توك" واجه المستخدمون صعوبة فى تسجيل الدخول إليها.

وحدث هبوط ضخم فى أسهم شركة فيسبوك عقب أزمة الإنقطاع المفاجي، حيث أظهر مؤشر ناسداك NASDAQ انخفاضا تاريخيا في أسهم فيسبوك التي انخفضت في دقائق معدودة إلى 5.50 % أمريكي ليصبح سعر السهم 323.71 دولار أمريكي.

ومن ثم اتجه الكثيرون للحل البديل “تيليجرام” الذى لم يسبق و أن تعطل من قبل، ما يعطيه الأفضلية من ناحية الإستمرارية مقارنة بمنافسه الأبرز و الأشهر “واتسآب”.

ويمكنك تحميل تطبيق “تيليجرام” لهواتف أندرويد من هنا، وهواتف آيفون عبر هذا الرابط، والذى يوفر أعلى درجات التأمين و الخصوصية، بالإضافة لنفس طريقة عمل نظيره “واتسآب”.

تعود تفاصيل الأزمة عندما أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال اي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.

وأصاب العطل عددا كبيرا من مستخدمي المنصات الثلاث في مصر والعالم، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على فيسبوك و تويتر.

وحسب صحيفة "express" البريطانية، تلقى موقع "Downdetector" التقني المتخصص في رصد أعطال تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيقات الثلاثة، ولم يعرف سبب حدوثها حتي الآن.