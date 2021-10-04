عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عودة فيسبوك وانستجرام وواتسآب للعمل من جديد بعد ساعات من الإنقطاع

عودة فيسبوك و انستجرام
عودة فيسبوك و انستجرام و واتسآب للعمل من جديد

عادت منصات التواصل الإجتماعي الأشهر فى العالم ماسنجر وانستجرام وواتسآب، بعد انقطاع دام لساعات متواصلة بسبب عطل مفاجئ، عزل المليارات حول العالم تماماً عن بعضهم البعض.

ثم  توقف تطبيق سيجنال الشهير للمراسلات الفوريةو انضمامه للقائمة، كذلك منصة “سناب شات”، وحتي منصة" تيك توك" واجه المستخدمون صعوبة فى تسجيل الدخول إليها.

وحدث هبوط ضخم فى أسهم شركة فيسبوك عقب أزمة الإنقطاع المفاجي، حيث أظهر مؤشر ناسداك  NASDAQ انخفاضا تاريخيا في أسهم فيسبوك التي انخفضت في دقائق معدودة إلى 5.50 % أمريكي ليصبح سعر السهم 323.71 دولار أمريكي.

 

ومن ثم اتجه الكثيرون للحل البديل “تيليجرام” الذى لم يسبق و أن تعطل من قبل، ما يعطيه الأفضلية من ناحية الإستمرارية مقارنة بمنافسه الأبرز و الأشهر “واتسآب”.

ويمكنك تحميل تطبيق “تيليجرام” لهواتف أندرويد من هنا، وهواتف آيفون عبر هذا الرابط، والذى يوفر أعلى درجات التأمين و الخصوصية، بالإضافة لنفس طريقة عمل نظيره “واتسآب”.

تعود تفاصيل الأزمة عندما أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال اي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.

وأصاب العطل عددا كبيرا من مستخدمي المنصات الثلاث في مصر والعالم، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على فيسبوك و تويتر.  

وحسب صحيفة "express" البريطانية، تلقى موقع "Downdetector" التقني المتخصص في رصد أعطال تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيقات الثلاثة، ولم يعرف سبب حدوثها حتي الآن.

ماسنجر انستجرام واتساب سيجنال تيك توك فيسبوك تيليجرام

موضوعات متعلقة

تيليجرام هو الحل.. بعد توقف واتسآب و فيسبوك و إنستجرام

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

الولايات المتحدة تمنح مصر 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر

ألمانيا تسلم 7 ملايين كمامة لمنظمة الصحة العالمية لتوزيعها في مصر

بقيمة 8 ملايين دولار.. أمريكا ومصر تحتفلان بنجاح برنامج مدن آمنة

السفير البريطاني يكرم الفائزين في مسابقة «الرياضة من أجل المناخ» قبل مؤتمر المناخ الدولي COP26

الثقافي البريطاني يتلقى إشادة بإنجازات مشروع مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة

سفير ألمانيا: فخورون بدعم مصر بـ1.5 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

ترشيحاتنا

إيران تعترف بما حدث معها منذ عام: منشآتنا النووية تعرضت لأعمال تخريبية

بعد انهيار فيسبوك.. خسائر فادحة لأسهم شركات التكنولوجيا

أخبار الفن.. حلا الترك بدون مكياج.. نضال الأحمدية تهاجم عمرو أديب

بدون حذف.. نشر عناقيد الغضب بخط يد جون شتاينبك

البنك المركزي: 3.5 تريليون جنيه حجم المطلوب من الحكومة للائتمان المحلي يونيو الماضي

عودة فيسبوك وانستجرام وواتسآب للعمل من جديد بعد ساعات من الإنقطاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

بشائر الخير.. انتهاء الموجة الرابعة لـ كورونا في مصر قريباً | تفاصيل

تقارير تكشف حقيقة اختراق وتسريب بيانات 1.5 مليار حساب شخصي على فيسبوك

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخدمة لن تعود قبل 24 ساعة.. القصة الكاملة لعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

فيديو

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ