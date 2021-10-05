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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد 5 أكتوبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

الأبراج
الأبراج

يتميز مولود برج الميزان بأن له شخصية مرنة وسلسة، تعشق العائلة بشكل كبير، حيث أنها تحب قضاء وقت كبير مع أفراد العائلة، فمواليد برج الميزان اجتماعيين وودودين.

 

كما يتميز مولود برج الميزان بقدرته على حل المشاكل بطريقة انسيابية وصائبة بالإضافة إلى أنه يرى الأمور من جانب آخر، ويتفهم وجهات النظر المختلفة ويستطيع محاورتها بكل سهولة.

 

ويرتبط مولود برج الميزان بعائلته بطريقة جميلة تجعل منه الفرد المسلي والسند لحل المشاكل في العائلة؛ لذلك تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة الأبراج لمواليد اليوم.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 4 /10 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

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نشرة المرأة .. توقعات الأبراج اليوم.. وأعرااض النوبة القلبية.. الآثار الجانبية للقاح Pfizer

شخصية اليوم في علم الأرقام 
 

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا فى يوم 5 أكتوبر ستكون شخصيتك تملك كفتين نتيجة شخصيتين مهزوزتين قاسي وحنين، كريم وبخيل، عصبي وبارد، انتقامه قاسي جدا ويمكن أن يأخذ تفاصيل التفاصيل عن عدوه ويأخذ حقه، ويمكن أن يفعل أى شيء حينما تجرح كرامته، وتوضح أن رجل الميزان لا يلتزم بوعد مما يجعل ثقة الناس به تهتز.

 

نصيحة الأبراج

 

وتضيف أن موالدي 5 أكتوبر يحبون الخروج والانطلاق ودمهم خفيف ومتفائلين ولديهم أمل في الغد، وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة لمولود يوم 5 أكتوبر فى عيد ميلادهم تقول له فيها، أن يتأنى في اتخاذ القرار وعدم التذبذب.

 

حظك هذا الأسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

 

تصارع الرياح تعاكسك الكواكب هذا الأسبوع وتضع أمامك التحديات فتضطرك، في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات صعبة ، أو التراجع عن استعدادات ماضية وفسخ العقود أو مراجعة الشروط وتعديلها. تميل ربما إلى الانتماء لفريق أو مؤسسة أو منظمة، ٍ لكي تشعر بالطمأنينة والأمان . تضطر إلى مسايرة الظروف أو تغيير العادات فتعمل وسط مجموعة، قد تسهّل أمامك الطريق من جهة، وتخلق لك المتاعب من جهة أخرى قد يأخذك الأمر إلى طوي صفحة ماضية وإعادة البناء من جديد، أو إلى مراعاة بعض الأوضاع المستجدة وإعادة النظر ببعض المراحل المطلوبة لإتمام العمل.
 

حظك هذا الأسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

 

لا يزال كوكب الزهرة يحتل مكانا غير مناسب لحياتك الشخصية ما يجعلك تعيش أسبوعا دقيقا؛ بسبب إحساسك المرهف ومعنوياتك المتقلّبة.

 

تبدو متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة أو الهواجس التي تقضّ مضجعك، لكن وبالرغم من ظهور توترات عابرة بين الحين والآخر فهي لن تؤثر على استقرارك العاطفي. 

 

كن موضوعياً وناقش الأمور بتعقل، لا تبحث عن الخلاف بل ركز على الإيجابيات والقواسم المشتركة بينكما.

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