أخبار الفن.. حلا الترك بدون مكياج.. نضال الأحمدية تهاجم عمرو أديب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

حلا الترك تثير الجدل بصورة دون مكياج مع سعد لمجرد.. شاهد

أشعلت الفنانة حلا الترك موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد ظهورها فى صورة بدون مكياج مع المطرب المغربى سعد لمجرد.

ودافع عدد من محبى حلا الترك عن تشبيهها بوالدتها منى السابر وجاءت التعليقات : "حلا من دون مكياج صارت تشبه أمها"، "تشبه أمها كثير"، "هذه حلا الترك ولا منى السابر"، "حلا بكل الصور اللي طلعت لها تبان أنها مكسورة ".

بعد تعطل فيسبوك.. تويتر يتحول إلى ساحة كوميدية من نجوم الوسط الفني

أصاب عطل مفاجئ، تطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، ماسنجر وانستجرام وواتساب وفيسبوك، وأبلغ المستخدمون بظهور رسالة جار الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال أي رسائل بينهم و بين أصدقائهم.

وتبقى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الوحيد الذي لم يصب بالعطل المفاجئ، وهو ما جاء في صالحه ودخول كافة مستخدمي السوشيال ميديا على “تويتر”، للتحدث والتعليق على عطل باقي مواقع التواصل الاجتماعي.

لمعاينة المواقع الخارجية.. توقف تصوير مسلسل انا وهى

كشف المخرج سامح عبد العزيز عن توقف تصوير مسلسله الجديدة “أنا وهى” وذلك بسبب معاينة أماكن التصوير الخارجية.

منديل أم كلثوم وسيارة رشدى أباظة ومجوهرات هند رستم .. مقتنيات النجوم والأدباء للبيع فى مزاد علني

وقال سامح عبد العزيز لـ “صدى البلد” : انتهينا من تصوير عدد كبير من المشاهد الداخلية وتحديدا بالقرية الذكية وأقوم حاليا بمعاينة اماكن التصوير فى احد المناطق الخارجية.

منديل أم كلثوم وسيارة رشدى أباظة ومجوهرات هند رستم .. مقتنيات النجوم والأدباء للبيع فى مزاد علني

أثارت مقتنيات الفنانة هند رستم حالة من الجدل الواسع بسبب بيعها فى مزاد علني فى جنيف وتحديدا فى أكتوبر الحالي وهو الامر الذي اعاد للاذهان نبيع عدد من مقتنيات النجوم فى مزادات أيضا ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين تعرضت مقتنياتهم الى البيع.

الناس اللي لسة جاية تويتر.. محمد هنيدي يسخر من تعطل مواقع التواصل

علق الفنان محمد هنيدي على عطل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس اب وانستجرام المفاجئ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة «تويتر».

نضال الأحمدية تهاجم عمرو أديب بسبب الأسطورة.. ومحمد رمضان يشكرها

نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك عبر مقطع فيديو الى الاعلامية نضال الاحمدية تدافع فيه عنه ضد الاعلامى عمرو اديب.

وعلق محمد رمضان : الإعلامية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية أعتز بدافعك الدائم وثقة في الله الحاضر والمستقبل لن يخذلك أبدا.