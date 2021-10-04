عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حلا الترك بدون مكياج.. نضال الأحمدية تهاجم عمرو أديب

حلا شيحة ووالدتها
حلا شيحة ووالدتها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

حلا الترك تثير الجدل بصورة دون مكياج مع سعد لمجرد.. شاهد
أشعلت الفنانة حلا الترك موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد ظهورها فى صورة بدون مكياج مع المطرب المغربى سعد لمجرد.

ودافع عدد من محبى حلا الترك عن تشبيهها بوالدتها منى السابر وجاءت التعليقات : "حلا من دون مكياج صارت تشبه أمها"، "تشبه أمها كثير"، "هذه حلا الترك ولا منى السابر"، "حلا بكل الصور اللي طلعت لها تبان أنها مكسورة ".

بعد تعطل فيسبوك.. تويتر يتحول إلى ساحة كوميدية من نجوم الوسط الفني
أصاب عطل مفاجئ، تطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، ماسنجر وانستجرام وواتساب وفيسبوك، وأبلغ المستخدمون بظهور رسالة جار الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال أي رسائل بينهم و بين أصدقائهم.

وتبقى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الوحيد الذي لم يصب بالعطل المفاجئ، وهو ما جاء في صالحه ودخول كافة مستخدمي السوشيال ميديا على “تويتر”، للتحدث والتعليق على عطل باقي مواقع التواصل الاجتماعي.

لمعاينة المواقع الخارجية.. توقف تصوير مسلسل انا وهى
كشف المخرج سامح عبد العزيز عن توقف تصوير مسلسله الجديدة “أنا وهى” وذلك بسبب معاينة أماكن التصوير الخارجية.

منديل أم كلثوم وسيارة رشدى أباظة ومجوهرات هند رستم .. مقتنيات النجوم والأدباء للبيع فى مزاد علني
وقال سامح عبد العزيز لـ “صدى البلد” : انتهينا من تصوير عدد كبير من المشاهد الداخلية وتحديدا بالقرية الذكية وأقوم حاليا بمعاينة اماكن التصوير فى احد المناطق الخارجية.

منديل أم كلثوم وسيارة رشدى أباظة ومجوهرات هند رستم .. مقتنيات النجوم والأدباء للبيع فى مزاد علني
أثارت مقتنيات الفنانة هند رستم حالة من الجدل الواسع بسبب بيعها فى مزاد علني فى جنيف وتحديدا فى أكتوبر الحالي وهو الامر الذي اعاد للاذهان نبيع عدد من مقتنيات النجوم فى مزادات أيضا ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين تعرضت مقتنياتهم الى البيع.

الناس اللي لسة جاية تويتر.. محمد هنيدي يسخر من تعطل مواقع التواصل
علق الفنان محمد هنيدي على عطل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس اب وانستجرام المفاجئ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة «تويتر».

نضال الأحمدية تهاجم عمرو أديب بسبب الأسطورة.. ومحمد رمضان يشكرها
نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك عبر مقطع فيديو الى الاعلامية نضال الاحمدية تدافع فيه عنه ضد الاعلامى عمرو اديب.

وعلق محمد رمضان : الإعلامية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية أعتز بدافعك الدائم وثقة في الله الحاضر والمستقبل لن يخذلك أبدا.

قسم الفن حلا الترك منى السابر ماسنجر انستجرام هند رستم

موضوعات متعلقة

إيرادات متواضعة.. 9 أفلام لم تتجاوز المليون أمس

مسلسل سرنا نحن الاثنين الحلقة 9.. الأم تكتشف إصابتها بمرض خبيث

خلي بالك من عقلك.. عمر خيرت يشعل حماس السعوديين

حلا الترك تثير الجدل بصورة دون مكياج مع سعد لمجرد.. شاهد

رانيا يوسف: إيه رأيكم في الحياة من غير فيسبوك وانستجرام

هنا الزاهد تسخر من تعطل فيسبوك بصورة من فيلم «سمير وشهير وبهير»

لمعاينة المواقع الخارجية.. توقف تصوير مسلسل انا وهى

منديل أم كلثوم وسيارة رشدى أباظة ومجوهرات هند رستم .. مقتنيات النجوم والأدباء للبيع فى مزاد علني

ترشيحاتنا

إيران تعترف بما حدث معها منذ عام: منشآتنا النووية تعرضت لأعمال تخريبية

بعد انهيار فيسبوك.. خسائر فادحة لأسهم شركات التكنولوجيا

أخبار الفن.. حلا الترك بدون مكياج.. نضال الأحمدية تهاجم عمرو أديب

بدون حذف.. نشر عناقيد الغضب بخط يد جون شتاينبك

البنك المركزي: 3.5 تريليون جنيه حجم المطلوب من الحكومة للائتمان المحلي يونيو الماضي

عودة فيسبوك وانستجرام وواتسآب للعمل من جديد بعد ساعات من الإنقطاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

بشائر الخير.. انتهاء الموجة الرابعة لـ كورونا في مصر قريباً | تفاصيل

تقارير تكشف حقيقة اختراق وتسريب بيانات 1.5 مليار حساب شخصي على فيسبوك

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخدمة لن تعود قبل 24 ساعة.. القصة الكاملة لعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

فيديو

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ