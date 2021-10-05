عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حتى لو مغلق.. اعثر على هاتفك الآيفون المسروق أو الضائع بهذه الخطوات

بهذه الخطوات اعثر
بهذه الخطوات اعثر على هاتفك الآيفون المسروق أو الضائع

أصدرت شركة آبل الأمريكية، واحدة من أفضل الميزات لمستخدمي هواتف آيفون، ضمن نظام تشغيلها الجديد iOS 15، والتي تمكن المستخدمين من العثور على هواتفهم الآيفون الضائعة أو المسروقة مع ميزة Find My .

 

وبحسب موقع The Verge فإن ميزة الجديدة ستنح قبلة الحياة مرة أخرى لهواتف آيفون الضائعة والمسروقة حتى بعد نفاد بطارية الهاتف وإغلاقه. 

أبرز المميزات المتوقعة في هواتف آيفون 14 من آبل

باحثون يحذرون من ثغرة أمنية بميزة آيفون تسمح للصوص بـ سرقة أموالك


وسيتمكن مستخدمي الهواتف الآتية من الحصول على هذه الميزة العظيمة في iOS 15 ، وهي هواتف آيفون 11 و آيفون 12 وآيفون 13 التي تم إطلاقها مؤخرا منذ أسابيع قليلة. 


ومن خلال الخطوات الآتية يمكنك العثور على هاتفك الآيفون المسروق أو الضائع إذا كان مغلقا  :

 

انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك ، واضغط على اسمك ، ثم على "Find My".

 

اضغط على "Find My iPhone".

 

شغّل "Find My iPhone" ، وإذا قمت بالترقية إلى iOS 15 ، فيمكنك أيضًا تنشيط "العثور على شبكتي" ، والتي ستتيح لك العثور على هاتفك حتى إذا كان غير متصل بالإنترنت، ثم "إرسال آخر موقع" سيرسل موقع الآيفون الخاص بك إلى حساب آبل  الخاص بك عندما تكون البطارية على وشك النفاد.

 

وإذا لم تتمكن من العثور على الآيفون الخاص بك ، فيمكنك تتبعه إما باستخدام تطبيق Find My على جهاز Mac أو آيفون آخر أو على أي متصفح بالانتقال إلى iCloud.com/find و تسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك أو Apple ID . 


وإذا كنت تستخدم إصدار الويب ، فسترى نقطة خضراء تحدد موقع آيفون الخاص بك؛ حدد النقطة ثم الحرف "i" المحاط بدائرة للحصول على معلومات ، وسيتم منحك خيار تشغيل هاتفك للصوت أو محوه أو وضعه في "الوضع المفقود".

 

في "وضع الفقدان" ، يمكنك إدخال رقم هاتف يمكنك الوصول إليه ورسالة "الرجاء إعادة هذا الهاتف في أسرع وقت ممكن!". بعد ذلك ، سيتم قفل الهاتف حتى تعيد إدخال رمز المرور الخاص به.

 

إذا كنت تستخدم تطبيق Find My ، فستحصل بشكل أساسي على نفس الميزات باستثناء الشكل ، جنبًا إلى جنب مع اتجاهات الخريطة حول كيفية الوصول إلى هاتفك.

 

إذا كنت تستخدم iOS 15 على جهاز إذا كنت تستخدم تطبيق Find My ، فستحصل بشكل أساسي على نفس الميزات ، جنبًا إلى جنب مع اتجاهات الخريطة حول كيفية الوصول إلى هاتفك.

 

إذا كنت تستخدم iOS 15 على  الآيفون الخاص بك ، فستتمكن من تحديد موقعه حتى إذا نفدت طاقة البطارية أو تم إيقاف تشغيله، ، فستتمكن من تحديد موقعه حتى إذا نفدت طاقة البطارية أو تم إيقاف تشغيله.


كما يمكنك استخدام تطبيق Find My للمساعدة في أمانك  لمشاركة موقعك مع الأفراد وإرسال إشعارات متكررة بوقت مغادرتك ووصولك.  

شركة ابل نظام iOS 15 هاتف آيفون الضائع هاتف آيفون المسروق ميزة Find My

ترشيحاتنا

موقع أمريكي يكشف حجم خسائر فيسبوك بسبب تعطله لساعات

إبراهيما كونيه: أتمنى تحقيق موسم يليق باسم غزل المحلة

10 أسرار لسورة يس.. تقضي الحاجة وتفك الكرب تعرف عليها

دعاء طلوع الشمس للتحصين من الشيطان مستجاب.. ردده الآن

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

خبير تقني أمريكي يكشف معلومات جديدة عن توقف فيس بوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

40 تصريحا جديدا من وزير التعليم لحسم الجدل قبل بدء الدراسة بأيام

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتر أصابع سائح بسبب عضة عنكبوت أثناء جلوسه على الشاطئ|صور

حقيقة تمكن طفل صيني عمره 13 عامًا من تعطيل فيس بوك وواتساب

حكاية السهرة | سيبوه ياخد فرصته.. عندما تخلى رشدي أباظة عن نجوميته لصالح محمود ياسين

عالم أوفلاين.. لماذا سعى الهاكرز الصيني لـ وقف فيسبوك وإنستجرام وواتس آب وتهديد جوجل؟

فيديو

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ