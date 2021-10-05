حتى لو مغلق.. اعثر على هاتفك الآيفون المسروق أو الضائع بهذه الخطوات

أصدرت شركة آبل الأمريكية، واحدة من أفضل الميزات لمستخدمي هواتف آيفون، ضمن نظام تشغيلها الجديد iOS 15، والتي تمكن المستخدمين من العثور على هواتفهم الآيفون الضائعة أو المسروقة مع ميزة Find My .

وبحسب موقع The Verge فإن ميزة الجديدة ستنح قبلة الحياة مرة أخرى لهواتف آيفون الضائعة والمسروقة حتى بعد نفاد بطارية الهاتف وإغلاقه.



وسيتمكن مستخدمي الهواتف الآتية من الحصول على هذه الميزة العظيمة في iOS 15 ، وهي هواتف آيفون 11 و آيفون 12 وآيفون 13 التي تم إطلاقها مؤخرا منذ أسابيع قليلة.



ومن خلال الخطوات الآتية يمكنك العثور على هاتفك الآيفون المسروق أو الضائع إذا كان مغلقا :

انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك ، واضغط على اسمك ، ثم على "Find My".

اضغط على "Find My iPhone".

شغّل "Find My iPhone" ، وإذا قمت بالترقية إلى iOS 15 ، فيمكنك أيضًا تنشيط "العثور على شبكتي" ، والتي ستتيح لك العثور على هاتفك حتى إذا كان غير متصل بالإنترنت، ثم "إرسال آخر موقع" سيرسل موقع الآيفون الخاص بك إلى حساب آبل الخاص بك عندما تكون البطارية على وشك النفاد.

وإذا لم تتمكن من العثور على الآيفون الخاص بك ، فيمكنك تتبعه إما باستخدام تطبيق Find My على جهاز Mac أو آيفون آخر أو على أي متصفح بالانتقال إلى iCloud.com/find و تسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك أو Apple ID .



وإذا كنت تستخدم إصدار الويب ، فسترى نقطة خضراء تحدد موقع آيفون الخاص بك؛ حدد النقطة ثم الحرف "i" المحاط بدائرة للحصول على معلومات ، وسيتم منحك خيار تشغيل هاتفك للصوت أو محوه أو وضعه في "الوضع المفقود".

في "وضع الفقدان" ، يمكنك إدخال رقم هاتف يمكنك الوصول إليه ورسالة "الرجاء إعادة هذا الهاتف في أسرع وقت ممكن!". بعد ذلك ، سيتم قفل الهاتف حتى تعيد إدخال رمز المرور الخاص به.

إذا كنت تستخدم تطبيق Find My ، فستحصل بشكل أساسي على نفس الميزات باستثناء الشكل ، جنبًا إلى جنب مع اتجاهات الخريطة حول كيفية الوصول إلى هاتفك.

إذا كنت تستخدم iOS 15 على جهاز إذا كنت تستخدم تطبيق Find My ، فستحصل بشكل أساسي على نفس الميزات ، جنبًا إلى جنب مع اتجاهات الخريطة حول كيفية الوصول إلى هاتفك.

إذا كنت تستخدم iOS 15 على الآيفون الخاص بك ، فستتمكن من تحديد موقعه حتى إذا نفدت طاقة البطارية أو تم إيقاف تشغيله، ، فستتمكن من تحديد موقعه حتى إذا نفدت طاقة البطارية أو تم إيقاف تشغيله.



كما يمكنك استخدام تطبيق Find My للمساعدة في أمانك لمشاركة موقعك مع الأفراد وإرسال إشعارات متكررة بوقت مغادرتك ووصولك.