المتحدث العسكري: القوات المسلحة نفذت 46 تدريبا مشتركا خلال آخر عامين

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن هناك تعاون عسكري بين القوات المسلحة المصرية، والدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف غريب عبد الحافظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "القوات المسلحة نفذت 46 تدريبا مشتركا مع دول أخرى خلال عامي 2020 و2021".

وأكد غريب عبد الحافظ: "هناك حرص من الدول الشقيقة والصديقة على الاشتراك في تدريبات مشتركة عسكرية مع القوات المسلحة المصرية".

وأكمل غريب عبد الحافظ: "تدريبات النجم الساطع بدأت منذ عام 1980 بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا: "نظرا لنجاح هذا التدريب؛ تم تطويره، وزادت مشاركة الدول الشقيقة، وتطورت الأنشطة التدريبية".

واستطرد غريب عبد الحافظ: "تطور التدريب؛ ليشمل موضوعات تدريبية تتناسب مع تطور الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية"، مضيفا: "مكافحة الإرهاب أحد الموضوعات التي تم إضافتها لتدريب النجم الساطع".