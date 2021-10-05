عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث العسكري: القوات المسلحة نفذت 46 تدريبا مشتركا خلال آخر عامين

القوات المسلحة
القوات المسلحة

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن هناك تعاون عسكري بين القوات المسلحة المصرية، والدول الشقيقة والصديقة.

 

وأضاف غريب عبد الحافظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "القوات المسلحة نفذت 46 تدريبا مشتركا مع دول أخرى خلال عامي 2020 و2021".

 

وأكد غريب عبد الحافظ: "هناك حرص من الدول الشقيقة والصديقة على الاشتراك في تدريبات مشتركة عسكرية مع القوات المسلحة المصرية".

 

وأكمل غريب عبد الحافظ: "تدريبات النجم الساطع بدأت منذ عام 1980 بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا: "نظرا لنجاح هذا التدريب؛ تم تطويره، وزادت مشاركة الدول الشقيقة، وتطورت الأنشطة التدريبية".

 

واستطرد غريب عبد الحافظ: "تطور التدريب؛ ليشمل موضوعات تدريبية تتناسب مع تطور الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية"، مضيفا: "مكافحة الإرهاب أحد الموضوعات التي تم إضافتها لتدريب النجم الساطع".

المتحدث العسكري الجيش تدريب مشترك القوات المسلحة اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 771 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و33 حالة وفاة

أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة فيس بوك للعمل

المتحدث العسكري: حربنا على الإرهاب ستدرس في الأدبيات العسكرية لسنوات قادمة

الهيئة القومية للأنفاق: انتهاء الإنشاءات في محطات القطار الكهربائي بنسبة 100%

انقلاب مدرعة تابعة للجيش الروسي عقب اصطدامها بمنظومة صواريخ.. فيديو

بعد إطلاقه.. 5 مميزات في هاتف أوبو Oppo A55 نسخة 4G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

40 تصريحا جديدا من وزير التعليم لحسم الجدل قبل بدء الدراسة بأيام

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم أوفلاين.. لماذا سعى الهاكرز الصيني لـ وقف فيسبوك وإنستجرام وواتس آب وتهديد جوجل؟

الخدمة لن تعود قبل 24 ساعة.. القصة الكاملة لعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

فيديو

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ