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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير لوائح: أجايي سيخسر شكواه ضد الأهلي

اجاى
اجاى

أكد محمد بيومي خبير اللوائح، أن موقف النادي الأهلي في أزمته مع لاعبه النيجيري جونيور أجايي سليم تماما.

 

وقال بيومي عبر برنامج "البريمو" بقناة "ten" إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أدار هذا الملف بصورة مميزة.

 

وأشار إلى أن الأهلي صرف مقدم عقد أجايي ولم يمنعه من المران؛ وهو الأمر الذي لن يتسبب في أزمة قانونية للفريق الأحمر.

 

وأضاف:" أجاي لن يكسب شكواه ضد الأهلي لدى الفيفا فاللاعب يرفض العروض والأهلي لم يقصر معه على الاطلاق".

 

شكوى أجاي للفيفا ضد الأهلي

 

بدأ النيجيري جونيور أجاي،  إجراءات فسخ تعاقده مع النادي الأهلي، بعد وضعه على قائمة الانتظار في الموسم الجديد.

ويتواجد اسم جونيور أجاي ضمن قائمة الانتظار في النادي الأهلي، بعدما استكمل الأحمر قائمة الخماسي الأجنبي.

وتسمح لائحة القيد للدوري في الموسم المقبل بقيد 5 لاعبين أجانب فقط، مع معاملة اللاعب الفلسطيني على أنه لاعب مصري.

وعلم موقع “صدى البلد”  أن أجايي بدأ إجراءات فسخ تعاقده مع المارد الأحمر بعدما تواجد ضمن قائمة انتظار، ويتجه لشكوى الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويلجأ أجاي لـ “فيفا” للمطالبة بالحصول على 850 ألف دولار قيمة عقده في آخر موسم مع الأهلي، متمسكا بالحصول عليه كاملا.

لماذا اشتكى أجاي الأهلي؟

الأهلي في قائمته 5 لاعبين أجانب، هم التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والمغربي بدر بانون، إضافة إلى الموزمبيقي لويس ميكيسون والجنوب إفريقي بيرسي تاو، والذين تم تسجيلهما في الموسم المقبل، فيما تم وضع أجايي في قائمة الانتظار .

 

وعرض الأهلي على أجاي الحصول على 450 ألف دولار وفسخ العقد، لكن أجاي رفض وأصر على البقاء في الأهلي، والحصول على مستحقاته المادية، وهي 850 ألف دولار، قيمة راتبه في آخر مواسمه في عقده مع المارد الأحمر.

 

موقف الأهلي


وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن هناك معلومة تشير إلى أن الأهلي دفع الجزء الأول من مستحقات اللاعب له مشددا على أنه حتي في هذه الحالة فإن اللاعب من حقه التقدم بشكوى ضد النادي خاصة وأن بقاء اللاعب في قائمة الانتظار أمر “ مصري ”.

أجاي الأهلى النادي الأهلي

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