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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

عمرو دياب وابنته
عمرو دياب وابنته

كشفت نور عمرو دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، أسرارا عن حياتها الشخصية وذلك خلال لايف مع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقالت نور عمرو دياب خلال اللايف إنها لا تعتمد على والدها  في مصروفها الخاص، بالعكس فهي شخصية استقلالية منذ سنوات وهذا ما قررته لنفسها، حيث تعمل في تصميم الأزياء منذ فترة.

وكشفت نور عمرو دياب  أن آخر مرة رأت فيها والدها عمرو دياب كانت قبل انتشار فيروس كورونا، كما أكدت أنها دائمة التواصل مع والدتها شيرين رضا.


وكشفت نور للمرة الأولى أنها تفكر جدياً في تقديم فيديو خاص على أغنية والدها عمرو دياب "نور العين" التي قدمها لها منذ سنوات، على أن يكون برقصة الـSalsa؛ وهي أفضل أنواع الرقص بالنسبة إليها.
وأشارت إلى أنها تحضر لزيارتها القريبة إلى مصر في العام القادم، وأنّ ما يمنعها حالياً هو تحضير انتقالها إلى منزل خطيبها والاستقرار فيه

https://www.instagram.com/tv/CUdbE14KmHq/?utm_medium=copy_link

خطوبة نور عمرو دياب :

نشرت نور دياب صورة لها برفقة خطيبها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وكشفت نور دياب ابنته الفنان عمرو دياب وشيرين رضا ، عن خاتم الخطبة في الصور ، وعلقت قائلة : " احبك كثيرا ".

شاب يُدعى «كيران» يحمل الجنسية البريطانية والغانية.
على الرغم من أصوله الأفريقية إلا أنه يتمتع بملامح أوروبية.
يقصي أوقاتا كثيرة داخل الجيم، حيث يتدرب على رفع الحديد واللياقة البدنية.
يعمل مدربًا للملاكمة، وتدريبات اللياقة.
يعمل أيضًا مصورًا فوتوغرافيًا، والتقط العديد من الصور لحبيبته نور.

وأجرت الإعلامية ريم ميلاد حوارا مع النجمة شيرين رضا ببرنامج "Et بالعربي" بعد إعلان ابنتها نور عمرو دياب عن خطبتها، وعلقت شيرين رضا على الخطوبة وقالت: "باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم ٥٠ ألف مرة وبحب أن كلامي معاها يبقا برايفت بنا".

 

ووجهت شيرين رضا رسالة لنور ونصحتها أن تكون سعيد وقالت: "أحب أقولها تنبسط ومتسمعش كلام الناس السخيفة اللي بتحط تعليقات سخيفة من ناس متعرفناش ومعرفش إحنا مين ولا بنتكلم إزاي فتركز في حياتها ومتركزش مع الناس ويارب حياتها تبقى سعيدة".

عمرو دياب نور عمرو دياب ابنه الهضبة عمرو دياب أسرار عن حياتها الشخصية آخر مرة رأت فيها والدها عمرو دياب

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