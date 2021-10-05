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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد استعدادات كلية العلوم بنات لبدء العام الدراسي

كلية العلوم جامعة
كلية العلوم جامعة الأزهر

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، زيارة تفقدية إلى كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للوقوف على استعدادها وجاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022م، والذي سوف يبدأ السبت القادم الموافق 9 من أكتوبر الجاري، وكان في استقباله الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية، والدكتورة سامية الحسيني أبو فرحة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 
   

وخلال جولته شدد نائب رئيس الجامعة على متابعة أعمال النظافة؛ من خلال القيام بعمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع المباني والقاعات الدراسية، والتأكد من التطبيق والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة التجهيزات النهائية بجميع الأدوار وجاهزية المعامل قبيل بدء العام الدراسي الجديد السبت القادم، إضافة إلى تفقده للعيادة الطبية بالكلية. 

 

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، على ضرورة وجود الطبيبات بشكل دائم بعيادات فرع البنات؛ تلبية لأي طارئ، بجانب تفقده لمكتبة الكلية ومتابعته لأعمال الصيانة والتجديدات التي تتم بها. 
   

وحث نائب رئيس الجامعة الجميع بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، وشدد على وجود الإشراف الطبي مع بداية العام الدراسي على مدار اليوم، ووعد بتذليل أي عقبات بخصوص الحصول التطعيمات والحصول على شهادات التطعيم. 
  

وطالب فكري بالعمل على تجميع وتوثيق جميع الأبحاث العلمية المنشورة؛ لما لذلك من مردود إيجابي على تصنيف الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
  

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

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الأزهر جامعة الأزهر فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية كلية العلوم التطعيم تطهير العام الدراسي الجديد

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