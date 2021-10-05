الجزائر.. قرار بعودة المترو إلى العمل بداية من الخميس

أصدرت وزارة النقل الجزائرية قرارا بعودة مرفق المترو إلى العمل من جديد، حيث قالت إنه تنفيذا لقرار السلطات العليا، وفي إطار مجهودات الحكومة للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي في البلاد، سيتم استئناف نشاط النقل بالمترو.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا القرار سيكون ساريا بداية من يوم الخميس 07 أكتوبر 2021 إبتداء من الساعة السادسة (06) صباحا.

وفي هذا السياق، دعت وزارة النقل مؤسسة تسيير مترو الجزائر إلى التكفل بكل الإجراءات والتدابير للإحترام الصارم للبروتوكول الصحي وسلامة مستعملي وسيلة النقل هذه مع تدعيم وتقوية عدد القاطرات ورفع وتيرة التناوب لتقليص فترات الانتظار وتجنب الاكتظاظ.

كما طالبت الوزارة مؤسسة المترو بتخصيص العدد الكافي من الإطارات والموظفين لمراقبة التنفيذ الصارم لهذه الإجراءات والتدابير من جهة، ومرافقة المواطنين وتوجيههم لاستعمال هذه الوسيلة في أحسن الظروف من جهة أخرى.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا يهدف إلى الوقوف على استعداد مؤسسة تسيير المترو ومدى تقدم التحضيرات في هذا الإطار، سيقوم وزير النقل الجزائري بزيارة تفقدية لمختلف مرافق مترو الجزائر قبل استئناف النشاط.

