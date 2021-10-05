عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. قرار بعودة المترو إلى العمل بداية من الخميس

الجزائر
الجزائر

أصدرت وزارة النقل الجزائرية قرارا بعودة مرفق المترو إلى العمل من جديد، حيث قالت إنه تنفيذا لقرار السلطات العليا، وفي إطار مجهودات الحكومة للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي في البلاد، سيتم استئناف نشاط النقل بالمترو.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا القرار سيكون ساريا بداية من  يوم الخميس 07 أكتوبر 2021 إبتداء من الساعة السادسة (06) صباحا.

وفي هذا السياق، دعت وزارة النقل مؤسسة تسيير مترو الجزائر إلى التكفل بكل الإجراءات والتدابير للإحترام الصارم للبروتوكول الصحي وسلامة مستعملي وسيلة النقل هذه مع تدعيم وتقوية عدد القاطرات ورفع وتيرة التناوب لتقليص فترات الانتظار وتجنب الاكتظاظ.

txt

رئيس وزراء الجزائر لـ ماكرون: نحن أكبر من تصريحاتكم غير المقبولة

txt

أمر رئاسي بتخفيض الضريبة على الدخل فورا في الجزائر

كما طالبت الوزارة مؤسسة المترو بتخصيص العدد الكافي من الإطارات والموظفين لمراقبة التنفيذ الصارم لهذه الإجراءات والتدابير من جهة، ومرافقة المواطنين وتوجيههم لاستعمال هذه الوسيلة في أحسن الظروف من جهة أخرى.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا يهدف إلى الوقوف على استعداد مؤسسة تسيير المترو ومدى تقدم التحضيرات في هذا الإطار، سيقوم وزير النقل الجزائري بزيارة تفقدية لمختلف مرافق مترو الجزائر قبل استئناف النشاط.
 

الجزائر المترو الحجر الصحي إجراءات الحجر الصحي جائحة كورونا

موضوعات متعلقة

احتجاجا على تصريحات ماكرون.. الجزائر تستدعي سفيرها لدى فرنسا

تقرير يكشف سبب اختراق غواصة إسرائيلية مياه الجزائر

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات كورونا

حققت مكاسب مالية مجزية.. فتاة تحترف مهنة وصيفة العروس.. صور

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات للصومال

دخل موسوعة جينيس.. شاهد|أول سباح يعبر بين قارتي آسيا وإفريقيا من قناة السويس

بعد استغناء الإسماعيلي عنه.. محمد صبحي يدرس اعتزال كرة القدم

كيف تكون صلاة قضاء الحاجة وهل نقرأ فيها سورة معينة؟.. علي جمعة يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

خبير يكشف السبب الأساسي وراء عطل "فيسبوك" و "واتساب" |شاهد

40 تصريحا جديدا من وزير التعليم لحسم الجدل قبل بدء الدراسة بأيام

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

وزير التعليم يعلق على اكتشاف مركز للدروس الخصوصية تحت الأرض في كفرالشيخ

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

 الخميس إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلادها.. كيف أحرجت بطلة «تايتانك» كيت وينسليت ليوناردو دي كابريو؟

نشرة المنوعات| حقيقة تمكن طفل صيني من تعطيل فيسبوك وواتساب.. عضة عنكبوت تتسبب في بتر أصابع رجل.. سمكة قرش تلتهم ساق شاب

سمكة قرش تلتهم ساق شاب في أثناء الركمجة

بتر أصابع سائح بسبب عضة عنكبوت أثناء جلوسه على الشاطئ|صور

فيديو

فيديوجراف| من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل عن كل ما تملك

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ