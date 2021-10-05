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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أثناء استقلاله معدية بورفؤاد.. محافظ بورسعيد يستطلع آراء المواطنين حول المشروعات التنموية

صدى البلد

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء ، خلال استقلاله معدية بورفؤاد، بالنزول من سيارته والتنقل بين مستقلي المعدية ، وحرص اللواء عادل الغضبان على سؤال المواطنين عن آرائهم حول أعمال التطوير والمشروعات التنموية  التي تشهدها المحافظة في الآونة الأخيرة ، ومدى التغيير الملموس فى محافظة بورسعيد .

وأكد "محافظ بورسعيد" للمواطنين أن المشروعات التنموية والخدمية التي تتم في مختلف القطاعات توفر العديد من فرص العمل للشباب ولابد من استغلالها، لافتا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لشكاوى ومقترحات  المواطنين والاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة لهم.

الغضبان يشهد احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية بنصر أكتوبر المقامة بجامعة بورسعيد

وطالب محافظ بورسعيد  من المواطنين ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأماكن خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد تداعيات الموجة الرابعة للفيروس المستجد.

كما ناشدهم بالمتابعة المستمرة لجهود الأجهزة التنفيذية فى مختلف المجالات، والتصدى للشائعات ودعم خطة التنمية التى تقوم بها المحافظة لتحقيق مستوى معيشى أفضل للمواطن.

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بورسعيد محافظ بورسعيد التباعد الاجتماعي ارتداء الكمامات محافظة بورسعيد المشروعات التنموية اللواء عادل الغضبان جامعة بورسعيد فرص العمل للشباب

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