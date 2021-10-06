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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة ثقافية وترفيهية .. مبادرة شبابية من أبناء حي الكرامة لخدمة الأهالي في شمال سيناء ..شاهد

يوم ترفيهي لأطفال
يوم ترفيهي لأطفال حي الكرامة بالعريش

بادر عدد من شباب حي الكرامة بمركز العريش في محافظة شمال سيناء بتنفيذ مبادرة مجتمعية من الشباب لخدمة أهالي حي الكرامة  بالجهود الذاتية، حيث استغل الشباب أوقات فراغهم وحصولهم علي مؤهلات متنوعة في تقديم الخدمات خاصة وأن أبناء الحي في حاجة الي مزيد  من الخدمات. 

ويعتبر عاطف عبدالرحيم قناوى" أحد رجال الدفاع الجوى الشجعان من الجنود الذين حققوا نصر أكتوبر، نموذج للعطاء من أجل الوطن فهو احد رجالات حرب اكتوبر  كما ساهم في بناء شخصية الأطفال والتلاميذ داخل حي الكرامه فهو يمتلك منزلا بحى الكرامة  العريش ،و قرر أن يخصص هذا المنزل لتعليم الأطفال من  أبناء الحى، وممارسة الأنشطة الثقافية بالتنسيق مع الثقافة الجماهيرية بالعريش. 

وقال أحمد مجدي  بدر  بكالوريوس الليسانس التربية، ان أبناء الحي في حاجة الي تأسيس الأطفال والتلاميذ ومن هنا جاءت فكرة عمل مجموعات لتحفيظ القرآن الكريم وكذلك عمل مجموعات تقوية مجانية في مختلف  صفوف المرحلة الابتدائيةلتأسيس التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي. 

فيما قال محمد كامل خليل، خريج شريعة وقانون أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية، بتنظيم رحلات وتنظيم حفلات تكريم للاطفال  علاوة علي عمل يوم ترفيهي للأطفال ومشاركتهم الأنشطة الفنية والغناء وترديد الاغاني الوطنية.وكذلك عمل مسابقات لحظية لتأهيل الأطفال من سكان الحي .وتفعيل مشاركتهم المجتمعية وتعويضهم عن وجود نقص في الخدمات المطلوبة لمرحلة الطفولة .

وقالت سالي سامي جمعة حاصلة علي بكالوريوس علوم وتربية   ،ان شباب الحي تمكنوا من  دعم بيت الثقافة داخل الحي بالجهود الذاتية حيث تم تزويد  بالكتب وقصص الأطفال ،وذلك لتشجيع الأطفال علي القراءة والاشتراك في المسابقات التي تنظمها مديرية الثقافة الجماهيرية والشباب والرياضة .

تكريم الشباب

وفي احتفالية لتكريم الشباب النشط والمهتم بالشأن العام في حي الكرامة قدم احمد بخيت كاري امين شباب حزب التجمع وابن حي الكرامة شهادات تقدير لمجموعة من شباب حي الكرامة علي مجهودهم الكبير في التعامل  مع مشاكل الحي وانشاء بيت ثقافي بالجهود الذاتية .


وقال ان أبناء الحي لديهم مواهب عديدة وكان يجب أن نستغل هذه المواهب من أجل تعويض النقص في الخدمات وكانت البداية من بيت الثقافة لبدء ممارسة الأنشطة  ومشاركة الشباب من الخريجين وكالة الكليات وتزويدهم بالمعلومات واكتسابهم الخبرات بأعينهم علي تكوين الشخصية واكتساب قيمة العمل التطوعي. 
وطالب بقيام منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بتوجيه أنشطتها الي داخل حي الكرامة لخدمة المرأة المعيلة وتفعيل مهارات الفتيات والشباب لعمل مشروعات متنوعة.
 

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20 حافلة منحة أمريكية لخدمة أهالي محافظة شمال سيناء

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حي الكرامة مركز العريش محافظة شمال سيناء تأسيس الأطفال بيت الثقافة اخبار سيناء

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