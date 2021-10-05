عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بانتصارات أكتوبر المجيدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ببرقية تهنئة باسم أهالي المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، 

 

جاء نص البرقية «يسعدني أن أرسل لفخامتكم بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي قدمت فيها القوات المسلحة المصرية أروع البطولات والتضحيات من أجل الوطن، سائلين الله تعالى أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا، وسيسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان حرصكم على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية ،سائلين المولى أن يمتعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة آمنة وقوية».

بحضور رئيس العاصمة الإدارية.. محافظ كفر الشيخ يفتتح ميدان «أحمد عابدين»|صور

بمناسبة نصر أكتوبر.. أحمد موسى يبدأ حلقته بتحية الرئيس الراحل السادات

كما بعث محافظ كفرالشيخ برقيات تهنئة لكلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وإلى المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والوزراء،  ولكل الشعب المصري والقوات المسلحة ،بهذه الذكرى المجيدة التي سطر فيها أبناء الشعب مع قواته المسلحة ملحمة شهد لها العالم أجمع بأنها معجزة يُحتذى بها فى تاريخ العسكرية على مـر العصور.

 

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن ما تشهده مصر في المرحلة الحالية من تاريخها الوطني من إنجازات غير مسبوقة بجميع القطاعات هدفها توفير حياة كريمة للمواطن المصري،دليلاً على حكمة وحنكة القيادة السياسية في استعادة الروح الوطنية أكتوبر 73 في الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة تستثمر مقوماتها المتنوعة والطاقة الإيجابية المعدن الأصيل للشخصية المصرية المتفردة.

القوات المسلحة السيسي كفرالشيخ مجلس الوزراء وزير الدفاع الرئيس السيسي رئيس مجلس الوزراء التنمية المحلية محافظ كفرالشيخ

موضوعات متعلقة

تكليف «أشرف المحمدي» رئيسا للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان

طلب إحاطة لحل أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه

الإعدام شنقًا لعجوز كفر الشيخ قاتل الطفلة «روضة» في الرياض

رئيس جامعة كفرالشيخ يهدي المحافظ ورئيس شركة العاصمة الإدارية درع الجامعة

بحضور رئيس العاصمة الإدارية.. محافظ كفر الشيخ يفتتح ميدان «أحمد عابدين»|صور

اختتام المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية بجامعة كفرالشيخ| صور

محافظ كفرالشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة الحامول

قبل مناقشته رسالة ماجستير.. رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل محافظ القليوبية الأسبق

ترشيحاتنا

أحمد موسى: أنور السادات اتخذ قرار حرب أكتوبر رغم قوة إسرائيل

عبر القناة بذراع واحدة|المجند إسماعيل جاب الله: فتحنا الثغرات بالساتر الترابي تحت القصف

تزامنا مع إجازة 6 أكتوبر ..5 حالات يستحق فيها الموظف إجازة بأجر كامل

مصدر بـ حماس: التوصل لاتفاق مع مصر بشأن التهدئة مع إسرائيل

تعديل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا

بطرق بسيطة.. أبرز مشكلات هواتف آيفون iPhone 13 الجديدة وكيفية حلها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

شاكر يكشف حقيقة رفع أسعار الكهرباء

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

فيديو

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع قبرص خلال أيام

المزيد

ساحة رأي

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ