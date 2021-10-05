محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بانتصارات أكتوبر المجيدة

بعث اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ببرقية تهنئة باسم أهالي المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة،

جاء نص البرقية «يسعدني أن أرسل لفخامتكم بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي قدمت فيها القوات المسلحة المصرية أروع البطولات والتضحيات من أجل الوطن، سائلين الله تعالى أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا، وسيسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان حرصكم على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية ،سائلين المولى أن يمتعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة آمنة وقوية».

كما بعث محافظ كفرالشيخ برقيات تهنئة لكلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وإلى المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والوزراء، ولكل الشعب المصري والقوات المسلحة ،بهذه الذكرى المجيدة التي سطر فيها أبناء الشعب مع قواته المسلحة ملحمة شهد لها العالم أجمع بأنها معجزة يُحتذى بها فى تاريخ العسكرية على مـر العصور.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن ما تشهده مصر في المرحلة الحالية من تاريخها الوطني من إنجازات غير مسبوقة بجميع القطاعات هدفها توفير حياة كريمة للمواطن المصري،دليلاً على حكمة وحنكة القيادة السياسية في استعادة الروح الوطنية أكتوبر 73 في الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة تستثمر مقوماتها المتنوعة والطاقة الإيجابية المعدن الأصيل للشخصية المصرية المتفردة.