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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الترسانة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي السابق

الاهلي والترسانة
الاهلي والترسانة

أعلن نادي الترسانة التعاقد مع أحمد شكري لاعب النادي الأهلي والمصري، والمقاولون العرب الأسبق في صفقة انتقال حر، ليكتب  التجربة الأولى له في دوري الدرجة الثانية والتجربة الأولى خارج الدوري المصري الممتاز بشكل عام.

وسبق لشكري اللعب للأهلي في الفترة ما بين 2009 وحتى 2011 قبل قبل أن ينضم لتليفونات بني سويف على سبيل الإعارة والعودة للأهلي مرة أخرى قبل الانضمام بشكل نهائي لسموحة.

وانتقل شكري من سموحة للمصري في واحدة من أفضل تجاربه في الدوري، قبل أن يرحل لصفوف إنبي ومنه إلى محطته الأخيرة في الموسم الماضي مع المقاولون العرب.

وشارك شكري الموسم الماضي مع المقاولون العرب في 14 مباراة لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وكان قد لعب شكري مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2009 والذي أقيم في مصر، والذي وصل فيه المنتخب لدور الـ 16.

شكري هو الصفقة رقم 17 للترسانة في الموسم الحالي، بعد كل من علي فرج، و سعيد أحمد، ومروان شاهين، ومحمد سمارة، وبلال عارف، والصاوي مصطفى، ومحمود رامبو، وإسلام مسعود، وإسلام عصام، وإسلام فؤاد، وأحمد علي، ومؤمن جابر، ومحمد ناجح، ومادونجا، ومحمد سعيد، ومحمود توبة.

وافتتح الترسانة الموسم الجديد في دوري الدرجة الثانية بالخسارة على ملعبه أمام بورتو السويس بهدين مقابل هدف واحد.

ويستعد الترسانة لمواجهة النصر في الجولة الثانية يوم الجمعة 8 أكتوبر على ملعب الأخير.

 

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